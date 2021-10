Hero का त्योहारी ऑफर, सिर्फ 7 हजार रुपए देकर घर लाएं टू-व्हीलर

नई दिल्ली। त्योहारों के इस मौसम में हर कहीं बंपर ऑफर्स की धूम मची हुई है, लेकिन हम आपको एक ऐसे फेस्टिव ऑफर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। दरअसल, त्योहार के इस सीजन में Hero MotoCorp अपने ग्राहकों के लिए बहुत ही ख़ास ऑफर लाई है। यहां आप सिर्फ 6,999 रुपए देकर ही टू-व्हीलर्स अपने घर ले जा सकते हैं।

इन वाहनों पर आकर्षक ऑफर

बता दें कि Hero कंपनी अपने स्कूटरों और बाइक की विस्तृत रेंज पर बंपर डिस्काउंट दे रही है। यह ऑफ़र Hero Splendor + रेंज से लेकर Maestro स्कूटर तक सभी वाहनों के लिए हैं। इसके साथ ही कंपनी टू-व्हीलर्स की खरीद पर एक आकर्षक फाइनेंस भी ऑफर कर रही है।

This Festive, Bring home Joy and Happiness in the lives of your loved ones. Bring a new Hero Two-wheeler with never before GoodLife Offers. Visit the nearest Hero MotoCorp Dealership or visit the Hero GoodLife Website (https://t.co/nrooib0ERY) for more details. #HeroGoodLife pic.twitter.com/zakLaZ329x