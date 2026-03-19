Hindu Nav Varsh 2026 Wishes: हिंदू नव वर्ष पर अपने परिवार और दोस्तों को भेजें ये खास शुभकामना संदेश

Hindu Nav Varsh Wishes Image | Image Credit Gemini
Hindu Nav Varsh Wishes: विक्रम संवत 2083 आज यानी 19 मार्च, गुरुवार से शुरू हो चुका है। पंचांग के अनुसार, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हिंदू कैलेंडर के नए साल की शुरुआत होती है। मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, इसलिए यह दिन नई ऊर्जा और संकल्पों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। आज इस नव वर्ष के प्रथम दिवस पर लोग अपने बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं और एक-दूसरे का मुंह मीठा कराकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। ऐसे में यदि आप भी आज अपनों को नए साल का मंगलकामना संदेश भेजना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए विशेज और मैसेज को सोशल मीडिया के माध्यम से साझा कर अपने करीबियों के लिए इस दिन को और भी यादगार बना सकते हैं।
1- नया साल, नई उम्मीद, नया है यह सवेरा
मिट जाए दुखों का और आए खुशियों का बसेरा।
हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
2- विक्रम संवत 2083 का हुआ है आगाज
कामयाबी चूमे कदम, ऐसा हो आपका अंदाज।
Happy Hindu New Year!
विक्रम संवत 2083 की बधाई।
3- नीम की पत्ती और गुड़ की मिठास
नया साल आपके जीवन में भरे नया विश्वास।
हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
4- सूरज की पहली किरण सा चमकता रहे आपका चेहरा
इस नए साल में खुशियों का हो आपके घर पर डेरा।
Happy Hindu New Year!
हिंदू नव वर्ष की बधाई।
5- पुरानी यादें पीछे छोड़ो, नई राह पर बढ़ जाओ
हिंदू नव वर्ष के इस मौके पर, जमकर जश्न मनाओ।
हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
6- सदा दूर रहे आपसे गम की काली परछाई
हमारी तरफ से आपको नए साल की बहुत-बहुत बधाई।
Happy Hindu New Year!
विक्रम संवत 2083 की शुभकामनाएं।
7- रिश्तों में प्यार बना रहे और व्यापार में तरक्की हो
ईश्वर करे इस नए साल में आपकी हर दिन तरक्की हो।
हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
8- प्रकृति ने ओढ़ी है नई चुनरी, चहुंओर है खुशहाली
मुबारक हो आपको नए साल की ये बेला मतवाली।
Happy Hindu New Year!
हिंदू नव वर्ष की बधाई।
9- सुख, शांति और समृद्धि का बना रहे आपके घर वास
यही दुआ है हमारी इस नव वर्ष के मौके पर खास।
हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
10- साल बदलता है, पर अपनों का साथ बना रहे
इस नए साल में आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे।
विक्रम संवत 2083 की शुभकामनाएं।
11- नया दिन, नई सुबह और नया है यह साल
माता रानी की कृपा से आप रहें हमेशा खुशहाल।
हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
12- फूलों की खुशबू और अपनों का प्यार
मुबारक हो आपको हिंदू नव वर्ष का त्यौहार।
Happy Hindu New Year!
13- सफलता के हर शिखर पर आपका ही नाम हो
इस नए साल में आपके पूरे सारे अधूरे काम हों।
हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
14- बीता साल गया, अब नए साल की बारी है
खुशियों से सजे आपकी बगिया, यही दुआ हमारी है।
हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
15- पंचांग बदला है, वक्त भी बदलेगा आपका
इस नए साल में होगा पूरा हर सपना आपका।
हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
16- श्रद्धा और विश्वास से भरी हो यह नई शुरुआत
मां दुर्गा का आशीर्वाद बना रहे आपके साथ दिन-रात।
हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
17- तरक्की के नए रास्ते खुलें और खुशियां आएं अपार
मुबारक हो आपको विक्रम संवत 2083 का उपहार।
हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
18- घर-आंगन में महकते रहें खुशियों के गुलाब
नया साल आपके लिए साबित हो सबसे लाजवाब।
हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
19- विनती है ईश्वर से कि आपकी सेहत रहे एकदम खरी
नए साल की हर घड़ी हो आपकी खुशियों से भरी।
हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
20- चैत्र की नवरात्रि और नव वर्ष की ये सुंदर बेला
आपके जीवन में कभी न आए दुखों का रेला।
हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
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