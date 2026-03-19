Hindu Nav Varsh 2026 Wishes: हिंदू नव वर्ष पर अपने परिवार और दोस्तों को भेजें ये खास शुभकामना संदेश

Hindu Nav Varsh Wishes: विक्रम संवत 2083 आज यानी 19 मार्च, गुरुवार से शुरू हो चुका है। पंचांग के अनुसार, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हिंदू कैलेंडर के नए साल की शुरुआत होती है। मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, इसलिए यह दिन नई ऊर्जा और संकल्पों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। आज इस नव वर्ष के प्रथम दिवस पर लोग अपने बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं और एक-दूसरे का मुंह मीठा कराकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। ऐसे में यदि आप भी आज अपनों को नए साल का मंगलकामना संदेश भेजना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए विशेज और मैसेज को सोशल मीडिया के माध्यम से साझा कर अपने करीबियों के लिए इस दिन को और भी यादगार बना सकते हैं।