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Navratri Day 9 Wishes in Hindi: चैत्र नवरात्री महानवमी और राम नवमी पर अपनों को भेजें ये खास संदेश और विशेज

Navratri Day 9 Wishes in Hindi: अगर आप आज महानवमी और राम नवमी पर अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए चुनिंदा विशेज और मैसेज का उपयोग कर सकते हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

Mar 26, 2026

Navratri Day 9 Wishes

Navratri Day 9 Wishes| image credit gemini

Navratri Day 9 Wishes in Hindi: चैत्र नवरात्रि के नौवें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करने के साथ ही राम नवमी का पावन पर्व भी मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, मां सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। भगवान शिव ने भी इन्हीं की कृपा से सभी सिद्धियां प्राप्त की थीं, जिसके कारण उनका आधा शरीर देवी का हुआ और वे अर्दनारीश्वर कहलाए। मां सिद्धिदात्री कमल के फूल पर विराजमान हैं और उनके चार हाथ हैं, जिनमें वे शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल धारण करती हैं। मां का यह स्वरूप पूर्णता और सर्वोच्च ज्ञान का प्रतीक है, जो भक्तों के मन से अज्ञानता को दूर कर उन्हें मोक्ष प्रदान करता है। इसी पावन तिथि पर भगवान श्री राम का जन्म भी हुआ था, इसलिए यह दिन और भी मंगलकारी हो जाता है। यदि आप भी इस महानवमी और राम नवमी पर अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं, तो इन चुनिंदा विशेज और मैसेज का उपयोग कर सकते हैं।


नवरात्रि के नौवें दिन की शुभकामनाएं देने के लिए विशेज (Navratri Day 9 Wishes in Hindi)

1- कमल पर आसन, हाथों में शंख-चक्र प्रधान,
नवमी की पूजा से, मिले पूर्णता का वरदान।
जय माता दी! महानवमी की शुभकामनाएं।

2- सिद्धियां सारी चरणों में, मां का रूप निहाल,
भक्तों की हर आस पूरी करें, मां सिद्धिदात्री खुशहाल।
जय माता दी! राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

3- गदा और कमल साजे, अज्ञानता का नाश,
मां की कृपा से महके, जीवन का हर आकाश।
जय माता दी! नवरात्रि के नौवें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

4- भगवान शिव ने पाई जिनसे, सारी सिद्धियां अपार,
ऐसी मां सिद्धिदात्री को, नमन करें बारंबार।
जय माता दी! महानवमी की शुभकामनाएं।

5- श्री राम का जन्म हुआ आज, गूंजा सकल जहान,
मां और राम की भक्ति से, मिले सबको सच्चा ज्ञान।
जय सिया राम! राम नवमी और नवमी की शुभकामनाएं।

6- अष्ट सिद्धियों की दात्री, करे सबका कल्याण,
महानवमी के पर्व पर, बढ़े भक्तों का मान।
जय माता दी! महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

7- वरद मुद्रा में बैठी, ममता की खान,
आपके घर में सदा रहे, सुख-समृद्धि और सम्मान।
जय माता दी! नवरात्रि के नौवें दिन की शुभकामनाएं।

8- मन का हर अज्ञान मिटे, सत्य का हो संचार,
मां सिद्धिदात्री खोल दें, मोक्ष के सब द्वार।
जय माता दी! महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

9- अर्धनारीश्वर स्वरूपा का, मिले सबको आशीष,
जीवन पथ पर आगे बढ़ें, नत मस्तक हो शीश।
जय माता दी! महानवमी की शुभकामनाएं।

10- दिव्य आलोक फैले, दूर हों सारे क्लेश,
रिद्धि-सिद्धि और लाभ का, आपके घर में हो प्रवेश।
जय माता दी! राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

नवरात्रि के नौवें दिन की शुभकामनाएं देने के लिए मैसेज (Navratri Day 9 Wishes Messages in Hindi)

11- मां सिद्धिदात्री का स्वरूप पूर्णता और सर्वोच्च ज्ञान का प्रतीक है। प्रार्थना है कि मां आपको जीवन के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने की सर्वोच्च शक्ति और विवेक प्रदान करें। जय माता दी! महानवमी की शुभकामनाएं।

12- जिस प्रकार भगवान शिव ने मां की कृपा से पूर्णता प्राप्त की, उसी प्रकार मां आपके जीवन की हर कमी को पूरा कर आपको आध्यात्मिक और भौतिक रूप से समृद्ध बनाएं। शुभ महानवमी!

13- इस पावन नवमी पर, जो भगवान राम का जन्मदिवस भी है, प्रार्थना है कि मां आपके भीतर के आत्मविश्वास और धर्म के मार्ग पर चलने के संकल्प को और दृढ़ करें। जय सिया राम! नवरात्रि की शुभकामनाएं।

14- मां का आशीर्वाद और भगवान राम की मर्यादा आपके परिवार में सुरक्षा का कवच बने और आपके जीवन से हर प्रकार के भय, अनिश्चितता और असंतोष को मिटा दे। जय माता दी!

15- मां सिद्धिदात्री का ध्यान करने से मोक्ष और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रार्थना है कि मां आपको वह दिव्य ज्ञान और दृष्टि दें जिससे आप जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ सकें। जय माता दी!

16- मां की शरण में आने वाला भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मां सिद्धिदात्री आपकी हर जायज मनोकामना पूर्ण करें और आपके जीवन को सर्वगुण संपन्न बनाएं। जय माता दी! राम नवमी की शुभकामनाएं।

17- मां की दिव्य शक्ति और भगवान राम का आदर्श आपके चरित्र को नई ऊंचाई दे और आपके करियर व व्यक्तिगत जीवन में आने वाली हर बाधा को जड़ से मिटा दे। जय माता दी! महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

18- आपका जीवन मां के आशीर्वाद से सिद्धियों की तरह तेजस्वी बने और आपके व्यक्तित्व में मां की करुणा और मर्यादा पुरुषोत्तम की धर्मपरायणता सदैव झलकती रहे। जय सिया राम!

19- सच्ची भक्ति वही है जो हमें सर्वोच्च सत्य से जोड़े। मां सिद्धिदात्री और भगवान राम की कृपा से आपका संकल्प सदैव धर्म और सत्य की ओर अग्रसर रहे। जय माता दी!

20- नवरात्रि का यह नौवां दिन और राम नवमी आपके जीवन में सौभाग्य, पूर्णता और आध्यात्मिक जाग्रति की नई किरण लेकर आए और आपकी झोली आरोग्य, यश और वैभव से हमेशा भरी रहे। जय माता दी! राम नवमी की शुभकामनाएं।

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Chaitra Navratri Navami Wishes

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Published on:

26 Mar 2026 05:00 am

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