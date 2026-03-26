Navratri Day 9 Wishes in Hindi: चैत्र नवरात्री महानवमी और राम नवमी पर अपनों को भेजें ये खास संदेश और विशेज

Navratri Day 9 Wishes in Hindi: चैत्र नवरात्रि के नौवें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करने के साथ ही राम नवमी का पावन पर्व भी मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, मां सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। भगवान शिव ने भी इन्हीं की कृपा से सभी सिद्धियां प्राप्त की थीं, जिसके कारण उनका आधा शरीर देवी का हुआ और वे अर्दनारीश्वर कहलाए। मां सिद्धिदात्री कमल के फूल पर विराजमान हैं और उनके चार हाथ हैं, जिनमें वे शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल धारण करती हैं। मां का यह स्वरूप पूर्णता और सर्वोच्च ज्ञान का प्रतीक है, जो भक्तों के मन से अज्ञानता को दूर कर उन्हें मोक्ष प्रदान करता है। इसी पावन तिथि पर भगवान श्री राम का जन्म भी हुआ था, इसलिए यह दिन और भी मंगलकारी हो जाता है। यदि आप भी इस महानवमी और राम नवमी पर अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं, तो इन चुनिंदा विशेज और मैसेज का उपयोग कर सकते हैं।