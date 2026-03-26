Navratri Day 8 Wishes in Hindi: मां महागौरी की पूजा करने के बाद अपनोें को भेजें ये शुभकामनाएं संदेश और विशेज

Navratri Day 8 Wishes in Hindi: चैत्र नवरात्रि का आठवां दिन मां महागौरी को समर्पित होता है। देवी का यह स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और श्वेत वर्ण का है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मां ने कठिन तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था। तब महादेव ने गंगाजल से उन्हें स्नान कराया, जिससे वे विद्युत के समान अत्यंत कांतिवान और गौर वर्ण की हो गईं, इसीलिए उन्हें महागौरी कहा गया। वृषभ यानी बैल पर सवार मां के चार हाथ हैं, जिनमें वे त्रिशूल, डमरू, अभय मुद्रा और वर मुद्रा धारण करती हैं। मां का यह स्वरूप पवित्रता, करुणा और अटूट विश्वास का प्रतीक है। मां महागौरी के पूजन से भक्तों के सभी संचित पाप धुल जाते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि का वास होता है। ऐसे में यदि आप इस पावन महाअष्टमी पर अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए विशेज और मैसेज का उपयोग कर सकते हैं।