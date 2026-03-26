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Navratri Day 8 Wishes in Hindi: मां महागौरी की पूजा करने के बाद अपनोें को भेजें ये शुभकामनाएं संदेश और विशेज

Navratri Day 8 Wishes in Hindi: चैत्र नवरात्रि का आठवां दिन मां महागौरी को समर्पित होता है। ऐसे में यदि आप आज महाअष्टमी के शुभ अवसर पर अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए विशेज और मैसेज का उपयोग कर सकते हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

Mar 26, 2026

Navratri Day 8 Wishes

Navratri Day 8 Wishes | image credit gemini

Navratri Day 8 Wishes in Hindi: चैत्र नवरात्रि का आठवां दिन मां महागौरी को समर्पित होता है। देवी का यह स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और श्वेत वर्ण का है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मां ने कठिन तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था। तब महादेव ने गंगाजल से उन्हें स्नान कराया, जिससे वे विद्युत के समान अत्यंत कांतिवान और गौर वर्ण की हो गईं, इसीलिए उन्हें महागौरी कहा गया। वृषभ यानी बैल पर सवार मां के चार हाथ हैं, जिनमें वे त्रिशूल, डमरू, अभय मुद्रा और वर मुद्रा धारण करती हैं। मां का यह स्वरूप पवित्रता, करुणा और अटूट विश्वास का प्रतीक है। मां महागौरी के पूजन से भक्तों के सभी संचित पाप धुल जाते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि का वास होता है। ऐसे में यदि आप इस पावन महाअष्टमी पर अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए विशेज और मैसेज का उपयोग कर सकते हैं।


नवरात्रि के आठवें दिन की शुभकामनाएं देने के लिए विशेज (Navratri Day 8 Wishes in Hindi)


1- श्वेत वस्त्र और गौर वर्ण, मां का रूप निराला,
अष्टमी की पूजा से, महक उठे जग सारा।
जय माता दी! नवरात्रि के आठवें दिन की शुभकामनाएं।

2- वृषभ सवारी सोहे, मंद-मंद मुस्कान,
भक्तों के सब कष्ट हरें, मां महागौरी का ध्यान।
जय माता दी! अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

3- त्रिशूल और डमरू साजे, हाथों में वरदान,
मां की कृपा से मिल जाए, खोया हुआ सम्मान।
जय माता दी! नवरात्रि के आठवें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

4- शिव की शक्ति बन कर आई, तपस्या का फल पाया,
भक्तों पर भी बरसे मां, आपकी शीतल छाया।
जय माता दी! अष्टमी की शुभकामनाएं।

5- महागौरी की इस पावन बेला, मिट जाए सब क्लेश,
खुशियों और सौभाग्य का, हो आपके घर प्रवेश।
जय माता दी! नवरात्रि के आठवें दिन की शुभकामनाएं।

6- अन्नपूर्णा स्वरूप है मां, भरे सबके भंडार,
महाष्टमी के पर्व पर, खुशियां मिले अपार।
जय माता दी! अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

7- अभय मुद्रा में वर देती, ममता की मूरत,
सबसे पावन सबसे सुंदर, मां की ये सूरत।
जय माता दी! नवरात्रि के आठवें दिन की शुभकामनाएं।

8- मन की शुद्धि हो जाए, दूर हो सब अभिमान,
मां महागौरी की भक्ति से, बने बिगड़े सब काम।
जय माता दी! अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

9- गंगाजल सा निर्मल मन हो, सत्य का हो साथ,
सफलता की राह दिखे, जब मां का हो सिर पर हाथ।
जय माता दी! नवरात्रि के आठवें दिन की शुभकामनाएं।

10- दिव्य ज्योति जलती रहे, दूर हो अंधियारा,
रिद्धि-सिद्धि संग आए, मां का ये पर्व प्यारा।
जय माता दी! अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

नवरात्रि के आठवें दिन की शुभकामनाएं देने के लिए मैसेज (Navratri Day 8 Wishes Messages in Hindi)

11- मां महागौरी का स्वरूप शांति और धैर्य का प्रतीक है। प्रार्थना है कि मां आपको जीवन में स्थिरता प्रदान करें और हर कठिन परिस्थिति में शांत रहकर सही निर्णय लेने का साहस दें। जय माता दी!

12- जिस प्रकार मां ने अपनी कठोर तपस्या से महादेव को प्रसन्न किया, उसी प्रकार मां आपकी मेहनत और सच्ची लगन का फल देकर आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाएं। शुभ महाअष्टमी!

13- इस पावन अष्टमी पर मां आपके मन की सारी नकारात्मकता को धोकर उसे गंगाजल की तरह पवित्र और निर्मल बना दें। जय माता दी! नवरात्रि की शुभकामनाएं।

14- मां का आशीर्वाद आपके परिवार के लिए सुरक्षा और समृद्धि का कवच बने। महागौरी की कृपा से आपके घर में सदा सुख, शांति और प्रेम का वास रहे। जय माता दी!

15- महागौरी का ध्यान करने से बुद्धि और विवेक जागृत होता है। प्रार्थना है कि मां आपको वह दिव्य ज्ञान दें जिससे आप जीवन में सत्य की राह पर अडिग रह सकें। जय माता दी!

16- मां की शरण में आने वाला भक्त कभी निराश नहीं लौटता। महागौरी आपकी हर जायज मनोकामना पूर्ण करें और आपके जीवन को मंगलमय बनाएं। जय माता दी!

17- मां की दिव्य शक्ति आपके व्यक्तित्व को नई चमक दे और आपके कार्यों में आने वाली हर गुप्त शत्रुता या रुकावट को अपनी करुणा से मिटा दे। जय माता दी! महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

18- आपका जीवन मां के श्वेत वर्ण की तरह उज्ज्वल और तेजस्वी बने। मां का वरदान आपके भविष्य को सुरक्षित और खुशहाल रखे। जय माता दी!

19- सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। मां महागौरी की कृपा से आपका संकल्प और विश्वास सदा अडिग रहे। जय माता दी!

20- नवरात्रि का यह आठवां दिन आपके जीवन में सौभाग्य और आरोग्य की नई किरण लेकर आए और आपकी झोली यश और वैभव से हमेशा भरी रहे। जय माता दी!

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Published on:

26 Mar 2026 04:55 am

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