26 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Ram Navami Bhog List: रामलला के जन्मोत्सव पर क्या लगाएं भोग? यहां है हलवा-पूरी से लेकर पंजिरी तक की पूरी लिस्ट!

Ram Navami Bhog List: आज के स्टोरी में हम बताने जा रहे हैं कि रामलला के जन्मोत्सव पर क्या-क्या भोग लगाया जा सकता है, जिससे आइडिया लेकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Mar 26, 2026

Ram Navami Bhog

Ram Navami Bhog | image credit gemini

Ram Navami Bhog List: राम जन्मोत्सव की जोरों-शोरों से तैयारियां चल रही हैं। मंदिरों से लेकर घरों तक, सभी लोग रामनवमी की शुभकामनाएं देने के साथ-साथ रामलला के जन्म का इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ जहां लोग जन्मोत्सव की तैयारियों में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ भोग की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। ऐसे में अगर आप पहली बार राम जन्मोत्सव मना रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भोग के लिए क्या-क्या तैयार करें, तो हमारी आज की स्टोरी आपके काम आ सकती है। आज के स्टोरी में हम बताने जा रहे हैं कि रामलला के जन्मोत्सव पर क्या-क्या भोग लगाया जा सकता है, जिससे आइडिया लेकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं।

हलवा, पूरी और काला चना

नवरात्रि के नौवें दिन कन्या पूजन के लिए या माता रानी को भोग लगाने के लिए हलवा, पूरी और काला चना जरूर बनता है। ऐसे में रामलला के जन्म के बाद आप इन्हें भोग लगाकर प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। उत्तर भारत में विशेष रूप से प्रसाद के रूप में आटे का हलवा, पूरी और काले चने काफी लोकप्रिय हैं। शुद्ध घी में भुना हुआ आटे का हलवा और मसालों के साथ तैयार किए गए काले चने एक संपूर्ण और तृप्तिदायक भोग माना जाता हैं।

पंजीरी

अगर आप इस साल अपने घर पर रामलला का जन्मोत्सव मनाने का सोच रहे हैं, तो आप प्रसाद के रूप में बांटने के लिए पंजीरी भी बना सकते हैं। घी में भुने आटे और सूखे मेवों के मिश्रण से बनी पंजीरी भगवान कृष्ण को बेहद प्रिय है। चूंकि भगवान कृष्ण और भगवान राम दोनों ही विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं, इसलिए भोग लगाने के लिए यह एक अच्छा विकल्प है।

पीले चावल

भगवान विष्णु का प्रिय रंग पीला होता है। ऐसे में आप राम जन्मोत्सव में पीले चावल या केसरिया भात जरूर बनाएं। इसका उपयोग शुभ अवसरों और पूजा-पाठ में प्रमुखता से किया जाता है।

खीर

मिठास और शुद्धता के प्रतीक के रूप में चावल की खीर का विशेष स्थान है। दूध, चीनी और सूखे मेवों से बनी यह खीर भक्ति का रस घोलती है।

पंचामृत

हिंदू धर्म में कोई भी पूजा-पाठ पंचामृत के बिना अधूरा माना जाता है। ऐसे में आप रामलला के जन्मोत्सव पर दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से मिलकर बनने वाला पंचामृत जरूर बनाएं। यह किसी भी पूजा का अनिवार्य हिस्सा है, जिसे सबसे पवित्र पेय माना जाता है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

ये भी पढ़ें

40+ Ram Navami Wishes and Images: इस राम नवमी अपनों का दिन बनाएं खास, शेयर करें प्रभु राम के ये 40+ सुंदर संदेश और तस्वीरें
लाइफस्टाइल
Ram Navami Wishes

खबर शेयर करें:

Published on:

26 Mar 2026 11:00 am

Hindi News / Lifestyle News / Ram Navami Bhog List: रामलला के जन्मोत्सव पर क्या लगाएं भोग? यहां है हलवा-पूरी से लेकर पंजिरी तक की पूरी लिस्ट!

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Ram Navami Special Panchamrit Recipe: राम जन्मोत्सव के लिए यहां बताई गई विधि से तैयार करें पंचामृत, घर में आएगी सुख-समृद्धि

लाइफस्टाइल

40+ Ram Navami Wishes and Images: इस राम नवमी अपनों का दिन बनाएं खास, शेयर करें प्रभु राम के ये 40+ सुंदर संदेश और तस्वीरें

Ram Navami Wishes
लाइफस्टाइल

Navratri Day 9 Wishes in Hindi: चैत्र नवरात्री महानवमी और राम नवमी पर अपनों को भेजें ये खास संदेश और विशेज

Navratri Day 9 Wishes
लाइफस्टाइल

Navratri Day 8 Wishes in Hindi: मां महागौरी की पूजा करने के बाद अपनोें को भेजें ये शुभकामनाएं संदेश और विशेज

Navratri Day 8 Wishes
लाइफस्टाइल

50+Ram Navami 2026 Wishes : राम जन्मोत्सव को बनाएं और भी खास। शेयर करें ये 50+ टॉप विशेज, कोट्स और स्टेटस

50+ Ram Navami 2026 Wishes
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.