राम नवमी 2026: प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर इन 10 भजनों के साथ दें सबको बधाई, सोशल मीडिया पर छा जाएगी आपकी पोस्ट

Ram Navami 2026 Bhajan: आज जहां एक तरफ माता रानी को विदा करने का समय आ रहा है क्योंकि चैत्र नवरात्रि समाप्त होने जा रही है, वहीं लोग प्रभु श्री राम के स्वागत की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। आज यानी 26 मार्च को रामलला का जन्मोत्सव दोपहर 12 बजे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। ऐसे में अगर आप रामलला के जन्म के बाद अपनों को शुभकामनाएं देने के साथ ही सोशल मीडिया पर अपने जानने वालों को विश करना चाहते हैं, तो हमारी आज की यह स्टोरी आपके काम आ सकती है। आज की स्टोरी में हम सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करने या रील बनाने के लिए भगवान राम से जुड़े 10 भजन बताने जा रहे हैं, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं।