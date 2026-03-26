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Glass Bridge in India: ऋषिकेश के बजरंग सेतु के साथ-साथ अब इन 5 मशहूर ग्लास ब्रिजेस को भी अपनी लिस्ट में जोड़ें

Glass Bridge in India: ऋषिकेश में बजरंग सेतु का काम आखिरी दौर में है। अब लक्ष्मण झूला की जगह कांच के पुल पर चल सकेंगे पर्यटक। साथ ही जानिए भारत के उन 5 ग्लास ब्रिजेस के बारे में जिन्हें आप अपनी ट्रेवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।

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भारत

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Charvi Jain

Mar 26, 2026

Glass skywalk vs suspension bridge

India's first glass suspension bridge (source: X)

Glass Bridge in India: अगर आप भी ऋषिकेश में गंगा किनारे सुकून की तलाश में जा रहे हैं, तो यह जगह अपनी टॉप लिस्ट में शामिल कर लें। ऋषिकेश की पहचान लक्ष्मण झूला के बंद होने के बाद अब वहां देश का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु बनकर लगभग तैयार है। सोचिए, पैरों के नीचे पारदर्शी कांच और नीचे बहती गंगा। यह नजारा किसी का भी दिल जीत लेने वाला है। सिर्फ ऋषिकेश ही नहीं, अब तो भारत के कई राज्यों में ऐसे शानदार कांच के पुल बन चुके हैं, जो टूरिस्ट्स के बीच काफी पॉपुलर हो रहे हैं। आइए जानते हैं बजरंग सेतु की खासियत और देश के अन्य मशहूर ग्लास ब्रिजेस के बारे में।

ऋषिकेश का नया स्पॉट

ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के पास ही बना यह बजरंग सेतु करीब 70 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ है। इसकी लंबाई 132 मीटर है। इस पुल की खूबी यह है कि इसमें पैदल चलने वालों के लिए किनारों पर मजबूत कांच लगाया गया है, जबकि बीच का हिस्सा वाहनों के लिए है। इसका गेट केदारनाथ मंदिर जैसा बनाया गया है, जो इसे और भी भव्य बनाता है। ANI के अनुसार, अप्रैल तक इसके पूरी तरह खुलने की उम्मीद है, जिसके बाद ऋषिकेश का टूरिज्म चमक उठेगा।

क्यों बढ़ रहा है इसका क्रेज?

आजकल लोग सिर्फ घूमना नहीं चाहते, बल्कि कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं। ये कांच के पुल एडवेंचर के साथ-साथ शानदार सेल्फी पॉइंट्स भी बन गए हैं। सोशल मीडिया के जमाने में ऐसी जगहें युवाओं की पहली पसंद बन गई हैं। साथ ही, इससे स्थानीय दुकानदारों और होटल्स का बिजनेस भी बढ़ता है।

भारत के 5 और मशहूर कांच के पुल

आजकल भारत में ग्लास ब्रिज का बड़ा क्रेज है। अगर आप भी रोमांच के शौकीन हैं, तो इन 5 जगहों को अपनी लिस्ट में जरूर जोड़ें

  • बिहार का राजगीर ग्लास ब्रिज: बिहार के राजगीर में चीन की तर्ज पर बना यह पुल भी लोगों को खूब पसंद आता है। यह जमीन से 200 फीट ऊंचा है। यहां कांच पर चलते हुए नीचे के घने जंगल देखना एक अलग ही अहसास देता है।
  • सिक्किम का पेलिंग स्काईवॉक: यह भारत का पहला ग्लास स्काईवॉक माना जाता है। यहां कांच पर चलते हुए आप हिमालय की पहाड़ियों और भगवान चेनरेजिग की विशाल प्रतिमा के दर्शन कर सकते हैं।
  • केरल का वागामोन ग्लास ब्रिज: अगर आप केरल की हरियाली और चाय के बागानों को ऊपर से देखना चाहते हैं, तो वागामोन का यह पुल आपके लिए बेस्ट है। यह समुद्र तल से 3,500 फीट की ऊंचाई पर बना है और काफी रोमांचक है।
  • कन्याकुमारी का ग्लास ब्रिज: यहां आप समंदर की लहरों के ऊपर कांच पर चल सकते हैं। यह पुल विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ता है। चारों तरफ पानी और पैरों के नीचे समुद्र की हलचल, यह अनुभव आप कभी नहीं भूलेंगे।
  • रानीखेत ग्लास ब्रिज: उत्तराखंड के रानीखेत में भी एक शानदार ग्लास ब्रिज का काम चल रहा है, जो आने वाले समय में पहाड़ों की खूबसूरती में चार चांद लगा देगा।

बजरंग सेतू को देश का पहला ग्लास ब्रिज क्यों कहा गया ?

भारत में बाकी सभी कांच के पुल ग्लास स्काईवॉक यानी जमीन या खंभों पर परमानेंट फिक्स हैं, जबकि ऋषिकेश का बजरंग सेतु भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज यानी तारों के सहारे हवा में झूलता हुआ कांच का पुल है। यह पुराने लक्ष्मण झूला की तरह हवा में लहराएगा भी और इसके पारदर्शी कांच के फर्श से नीचे बहती गंगा का रोमांचक नजारा भी दिखेगा, जो इसे तकनीक और अनुभव के मामले में देश के बाकी सभी ग्लास ब्रिजेस से बिल्कुल अलग और पहला बनाता है।

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Published on:

26 Mar 2026 12:35 pm

Hindi News / Lifestyle News / Glass Bridge in India: ऋषिकेश के बजरंग सेतु के साथ-साथ अब इन 5 मशहूर ग्लास ब्रिजेस को भी अपनी लिस्ट में जोड़ें

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