Glass Bridge in India: ऋषिकेश के बजरंग सेतु के साथ-साथ अब इन 5 मशहूर ग्लास ब्रिजेस को भी अपनी लिस्ट में जोड़ें

Glass Bridge in India: अगर आप भी ऋषिकेश में गंगा किनारे सुकून की तलाश में जा रहे हैं, तो यह जगह अपनी टॉप लिस्ट में शामिल कर लें। ऋषिकेश की पहचान लक्ष्मण झूला के बंद होने के बाद अब वहां देश का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु बनकर लगभग तैयार है। सोचिए, पैरों के नीचे पारदर्शी कांच और नीचे बहती गंगा। यह नजारा किसी का भी दिल जीत लेने वाला है। सिर्फ ऋषिकेश ही नहीं, अब तो भारत के कई राज्यों में ऐसे शानदार कांच के पुल बन चुके हैं, जो टूरिस्ट्स के बीच काफी पॉपुलर हो रहे हैं। आइए जानते हैं बजरंग सेतु की खासियत और देश के अन्य मशहूर ग्लास ब्रिजेस के बारे में।