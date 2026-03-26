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40+ Ram Navami Wishes and Images: इस राम नवमी अपनों का दिन बनाएं खास, शेयर करें प्रभु राम के ये 40+ सुंदर संदेश और तस्वीरें

40+ Ram Navami Wishes, Images and Wallpapers:आज के इस लेख में 40 से भी ज्यादा राम नवमी की शुभकामनाएं देने के लिए संदेश, एचडी फोटोज और वॉलपेपर्स शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप अपने परिजनों और मित्रों के साथ साझा कर राम नवमी की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

Mar 26, 2026

Ram Navami Wishes

Ram Navami Wishes| image credit gemini

40+ Ram Navami Wishes, Images & Wallpapers: चैत्र नवरात्रि अब समाप्त होने वाली है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के स्वागत का समय आ गया है। इस समय राम नवमी पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, इस बार नवमी तिथि का आगमन 26 मार्च को हो रहा है। चूंकि भगवान श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, इसलिए पूरे देश में राम नवमी का भव्य आयोजन 26 मार्च 2026 को ही किया जाएगा। वहीं, जो श्रद्धालु नवमी का व्रत रखते हैं या कन्या पूजन के माध्यम से देवी मां का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, वे 27 मार्च की सुबह 10:06 बजे तक अपना पूजन और पारण संपन्न कर सकते हैं।
अयोध्या से लेकर घर-घर तक, हर तरफ जय श्री राम की गूंज है। इसलिए इस पावन अवसर की खुशियों को दोगुना करने के लिए हम आज के इस लेख में 40 से भी ज्यादा राम नवमी की शुभकामनाएं देने के लिए संदेश, एचडी फोटोज और वॉलपेपर्स शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप अपने परिजनों और मित्रों के साथ सोशल मीडिया पर साझा कर उन्हें राम नवमी की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

राम नवमी की शुभकामनाएं देने के लिए विशेज और एचडी फोटोज (Ram Navami Wishes & HD Photos)

1-भगवान राम की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

2-अयोध्या के राजा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आपके जीवन में सुख और शांति लाएं। शुभ राम नवमी!

3-राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे रघुनंदन को हमारा प्रणाम है।

4-नवमी तिथि का पावन दिन, प्रभु राम का जन्म उत्सव, आपके घर में खुशियां अपार आएं।

5-जिनके मन में श्री राम हैं, उनके भाग्य में वैकुंठ धाम है। राम नवमी की बधाई!

6-राम जी की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है, जो भी जाता है राम के द्वार, उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है।

7-मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत-बहुत बधाई।

8-त्याग, तपस्या और सत्य के मार्ग पर चलने वाले प्रभु राम आपके जीवन को प्रकाशमय करें।

9-श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भवभय दारुणम। राम नवमी की ढेरों शुभकामनाएं!

10-राम नवमी का यह पावन पर्व आपके जीवन में नई उमंग और सफलता लेकर आए।

11-सदा राम नाम का जाप करते रहो, प्रभु हर संकट से रक्षा करेंगे। शुभ राम नवमी!

12-राम का आशीर्वाद आपके साथ हो, खुशियों का आपके घर वास हो। जय श्री राम!

13-इस राम नवमी पर प्रभु आपके सभी कष्टों का नाश करें और आपको आरोग्य प्रदान करें।

14-खुशियों का त्यौहार, प्यार की बौछार, मुबारक हो आपको राम नवमी का उपहार।

15-जय श्री राम! भगवान राम के पदचिन्हों पर चलकर हम सभी एक बेहतर समाज का निर्माण करें।

16-राम की भक्ति में जो खो गया, समझो उसका कल्याण हो गया। राम नवमी की बधाई!

17-शांति, धैर्य और विजय का प्रतीक है राम नवमी। प्रभु राम आपकी हर मनोकामना पूरी करें।

18-सुखद जीवन, सफल प्रयास और राम जी का साथ, यही है आज की सबसे सुंदर सौगात।

19-राम के नाम का सुमिरन करें, जीवन के हर भवसागर को पार करें। शुभ राम नवमी!

20-मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी। राम नवमी की अनंत शुभकामनाएं!

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Chaitra Navratri Navami Wishes

राम नवमी की शुभकामनाओं के लिए मैसेज और एचडी वॉलपेपर्स (Ram Navami Wishes Messages & HD Wallpapers)

21-मन में राम, तन में राम, कण-कण में राम, जन-जन में राम। राम नवमी की हार्दिक बधाई!

22-भगवान राम आपको धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। जय श्री राम!

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23-इस पावन दिवस पर आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो। शुभ राम नवमी!

24-वीरों के वीर, रघुवंश शिरोमणि प्रभु राम की जय हो! राम नवमी की शुभकामनाएं।

25-राम नाम का फल है मीठा, जो कोई गाए उसका जीवन सुखद हो जाए।

26-अधर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, मुबारक हो आपको राम नवमी की प्रीत।

27-हे प्रभु राम! अपनी कृपा की छाया हम सब पर बनाए रखना। राम नवमी मंगलमय हो।

28-राम नवमी के अवसर पर आपके जीवन से अंधकार दूर हो और ज्ञान का प्रकाश फैले।

29-प्रेम और करुणा के अवतार भगवान राम का जन्म उत्सव आप सबके लिए शुभ हो।

30-राम जी की सवारी, निकली है बहुत भारी, सब बोलो जय राम जी की! शुभ राम नवमी।

31-जिनके हृदय में राम बसे हैं, उन्हें काल का भय नहीं। राम नवमी की बधाई!

32-मर्यादा और आदर्श का संगम है राम का नाम। राम नवमी की ढेरों शुभकामनाएं।

33-प्रभु राम आपके व्यापार और करियर में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें। जय श्री राम!

34-राम जी की कृपा से आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी न हो।

35-सत्य की राह पर चलना सिखाते हैं राम, बुराई का अंत करना सिखाते हैं राम।

36-आज प्रभु राम का जन्मदिन है, आओ मिलकर खुशियां मनाएं और दीप जलाएं।

37-राम की शक्ति, राम की भक्ति, आपको मिले जीवन की हर मुक्ति। शुभ राम नवमी!

38-नवमी की शुभ बेला में प्रभु राम का वंदन करें और सुखी जीवन का वरदान पाएं।

39-जैसे प्रभु राम ने लंका पर विजय पाई, वैसे ही आप अपने दुखों पर विजय पाएं।

40-राम नवमी 2026 की आपको और आपके समस्त मित्रों को सप्रेम भेंट।

41-जय श्री राम के जयकारे से गुंजायमान हो पूरा संसार, मुबारक हो आपको राम नवमी का त्यौहार।

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Published on:

26 Mar 2026 08:47 am

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