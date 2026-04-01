आज के दिन हुआ था गूगल का सबसे बड़ा धमाका: जिसे दुनिया ‘अप्रैल फूल’ समझ रही थी, वही बनी इंटरनेट की सबसे बड़ी क्रांति!

Gmail Launch History 1 April 2004: आज से 22 साल पहले, जब पूरी दुनिया 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मना रही थी, तभी गूगल ने 1 अप्रैल 2004 को अपनी ईमेल सर्विस Gmail लॉन्च करने का एलान किया। इस दिन अप्रैल फूल होने की वजह से बहुत से लोगों को लगा कि गूगल कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि गूगल और अमेजन जैसी बड़ी कंपनियां अक्सर इस तरह के प्रैंक करती रहती हैं। इसीलिए किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो सुविधाएं गूगल देने की बात कर रहा है, वे सच में मुमकिन हैं। लेकिन यह कोई मजाक नहीं, बल्कि एक ऐसी शुरुआत थी जिसने मैसेज भेजने और पाने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया, खासकर कामकाज से जुड़े लोगों के जीवन को। आइए जानते हैं कि जीमेल की शुरुआत कैसे और क्यों हुई थी।