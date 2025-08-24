Home Remedies for Sore Throat and Cough: गला दर्द और बलगम के लिए बेस्ट देसी इलाज, तुरंत पा सकते हैं राहत

Home Remedies for Sore Throat and Cough: बदलते मौसम, ठंडी चीजों का सेवन करना या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से गले में खराश और कफ की समस्या अकसर लोगों को परेशान करती है, क्योंकि इससे गले में सूजन, बोलने में तकलीफ और बलगम का जमाव काफी परेशान करता है। ऐसे में अकसर लोग दवाइयों का सहारा लेते हैं, जिससे थोड़ी देर के लिए आराम तो मिलता है, लेकिन जड़ से खत्म नहीं होती।लेकिन घर पर बने कुछ घरेलू नुस्खे अपनाना फायदेमंद हो सकता है। यह एक नेचुरल उपाय हैं और इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। इस लेख में जानते हैं कुछ घर पर बने असरदार चीजों के बारे में जो इस समस्या को दूर कर सकते हैं।