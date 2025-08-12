Liver Health Drinks: लिवर की सेहत के लिए कौन-सा ड्रिंक है बेस्ट? हार्वर्ड ट्रेंड डॉक्टर ने बताया सच

Liver Health Drinks: लिवर से जुड़ी बीमारियां आजकल आम हो गई है। इसकी वजह हमारी खराब लाइफस्टाइल और खाने-पीने की आदतें ही हैं। हम जो भी खाते पीते हैं, उसका सीधा असर हमारी लिवर पर पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता कि आखिर हम क्या ऐसा सेवन करें जिससे हमारा लिवर स्वस्थ रहें। दरअसल, कैलिफोर्निया के मशहूर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने कुछ कॉमन ड्रिंक्स को लिवर हेल्थ के हिसाब से रैंक किया है। तो आइए जानते हैं किसका नंबर कहां आया।
आजकल हेल्थ इन्फ्लुएंसर और वेलनेस गुरु स्मूदी और जूस पीने की सलाह देते हैं, लेकिन डॉक्टर के अनुसार ये उतने फायदेमंद नहीं हैं। ग्रीन स्मूदी को 5वां नंबर पर रखा गया है। इसके फायदे या नुकसान पूरी तरह इसके इंग्रेडिएंट्स पर निर्भर करता है। वहीं, अनस्वीटेंड वेजिटेबल जूस को 4वां नंबर दिया गया है। इसमें न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, लेकिन फाइबर की कमी होती है।फ्रेश फ्रूट जूस को 3वां नंबर मिला है। नेचुरल होते हुए भी इसमें शुगर ज्यादा होती है, ज्यादा पीने से लिवर पर बोझ पड़ सकता है।
मीठी चाय को लिस्ट में सबसे नीचे से दूसरा स्थान मिला है। इसमें एडेड शुगर और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं, मार्केट से खरीदा हुआ फ्रूट जूस को सबसे आखिरी यानी 1 नंबर मिला है। इसमें शुगर बहुत ज्यादा और फाइबर बिलकुल नहीं होता, जो लिवर के लिए सबसे खराब है।
ग्रीन टी को 8 अंक मिले हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। लिवर फंक्शन को बेहतर बनाती है। वहीं, बीट रूट जूस को 7 अंक मिले हैं। इसमें मौजूद बीटा-लेन्स लिवर के डिटॉक्स प्रोसेस को बढ़ाते हैं। बात करें नींबू पानी की तो इसके फायदे ज्यादातर हाइड्रेशन से मिलते हैं, साथ ही पाचन में मदद करता है।
ब्लैक कॉफी को 9 अंक मिले हैं। रिसर्च में साबित हुआ है कि दिन में 2-3 कप कॉफी पीने से फैटी लिवर का असर कम हो सकता है और सूजन घटती है। वहीं, पानी को 10 अंक मिले हैं। यह सबसे सस्ता और असरदार ड्रिंक है। महंगे डिटॉक्स ड्रिंक्स के बजाय सिर्फ पानी पीना लिवर के लिए सबसे अच्छा है। ये लिवर को साफ रखता है और उसके कामकाज को सही बनाए रखता है।