Liver Health Drinks: लिवर की सेहत के लिए कौन-सा ड्रिंक है बेस्ट? हार्वर्ड ट्रेंड डॉक्टर ने बताया सच

आजकल हेल्थ इन्फ्लुएंसर और वेलनेस गुरु स्मूदी और जूस पीने की सलाह देते हैं, लेकिन डॉक्टर के अनुसार ये उतने फायदेमंद नहीं हैं। ग्रीन स्मूदी को 5वां नंबर पर रखा गया है। इसके फायदे या नुकसान पूरी तरह इसके इंग्रेडिएंट्स पर निर्भर करता है। वहीं, अनस्वीटेंड वेजिटेबल जूस को 4वां नंबर दिया गया है। इसमें न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, लेकिन फाइबर की कमी होती है।फ्रेश फ्रूट जूस को 3वां नंबर मिला है। नेचुरल होते हुए भी इसमें शुगर ज्यादा होती है, ज्यादा पीने से लिवर पर बोझ पड़ सकता है।