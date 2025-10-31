Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Honey Vs Jaggery मीठे में छिपा सेहत का राज,रोजाना इस्तेमाल के लिए क्या है बेहतर

Honey Vs Jaggery: शहद (Honey) और गुड़ (Jaggery) दोनों ही मीठे के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सेहत के लिहाज से इनमें से कौन-सा ज्यादा फायदेमंद है? आइए जानते हैं, आखिर किसका सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहतर है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 31, 2025

Honey vs Jaggery comparison, Natural sugar alternatives

Best natural sweetener|फोटो सोर्स – Freepik

Honey Vs Jaggery: मीठा खाना भला किसे पसंद नहीं होता, लेकिन जब बात आती है रोज़ाना के इस्तेमाल की, तो शहद (Honey) और गुड़ (Jaggery) दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। दोनों ही चीजें अपने-अपने तरीके से फायदेमंद मानी जाती हैं।लेकिन क्या आपके मन में भी यह सवाल उठा है कि शहद और गुड़ में से कौन ज्यादा लाभदायक है?दोनों ही नेचुरल मिठास से भरपूर हैं और सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं, फिर भी इनके प्रभाव में थोड़ा फर्क होता है।अगर आपके मन में भी यही जिज्ञासा है, तो जानिए रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए क्या है ज्यादा फायदेमंद गुड़ या शहद।

गुड़

गुड़ भारतीय रसोई का पुराना साथी है, जिसे गन्ने या खजूर के रस को उबालकर गाढ़ा किया जाता है। यह सिर्फ मिठास नहीं, बल्कि पोषण का भी अच्छा स्रोत है।गुड़ को गर्म करने की प्रक्रिया में इसके कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं। साथ ही, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स शहद से थोड़ा अधिक होता है, यानी यह ब्लड शुगर को थोड़ा तेजी से बढ़ा सकता है।

गुड़ के फायदे

गुड़ में आयरन, मैग्नीशियम, पोटैशियम और फॉस्फोरस जैसे जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं।यह खून की कमी (एनीमिया) को दूर करने में मददगार होता है।ठंड के मौसम में शरीर को अंदर से गर्म रखता है। पाचन को दुरुस्त करता है और डिटॉक्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है।

शहद

शहद यानी हनी, मधुमक्खियों द्वारा फूलों के रस से तैयार किया गया एक शुद्ध और स्वादिष्ट तरल है। इसे प्राचीन काल से औषधि और टॉनिक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।शहद में फ्रुक्टोज और कैलोरी की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसलिए इसे सीमित मात्रा में लेना ही बेहतर है। साथ ही, शहद को गरम पानी या खाना पकाते समय सीधे गर्म न करें, क्योंकि इससे इसके पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं।

शहद के फायदे

शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं।यह गले की खराश, खांसी और पाचन समस्याओं में राहत देता है।चेहरे पर लगाने से स्किन को नेचुरल ग्लो भी मिलता है।

रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए क्या चुनें?


अगर आपको आयरन और मिनरल्स की जरूरत है तो गुड़ आपके लिए सही विकल्प है।अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स और स्वाद पर ध्यान दे रहे हैं तो शहद को अपनी डाइट में शामिल करें, लेकिन इसे ठंडे या गुनगुने रूप में ही लें।

ये भी पढ़ें

Saunf Vs Jeera Benefits: सौंफ या जीरा, खाने के बाद क्या खाने से गैस-एसिडीटी से मिलता है आराम
लाइफस्टाइल
Cumin and Fennel for Bloating or Acidity,Science-Backed Benefits of Jeera,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

31 Oct 2025 05:04 pm

Hindi News / Lifestyle News / Honey Vs Jaggery मीठे में छिपा सेहत का राज,रोजाना इस्तेमाल के लिए क्या है बेहतर

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Right Time To Eat Amla: आंवला कब खाना सही? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया ये टाइम

Amla benefits, When to eat amla in a day, Amla for immunity,
लाइफस्टाइल

नाम ने किया कन्फ्यूज ,’Hamburger’ में हैम नहीं, फिर क्यों पड़ा ऐसा नाम? जानिए इसके नाम की अनोखी कहानी

Hamburger History ,hamburger name origin, why is it called a hamburger,
लाइफस्टाइल

Aishwarya Rai Bachchan Beauty Tips: Old Is Gold है ऐश्वर्या राय का ये 2 पुराना Beauty Secret, ग्लोइंग फेस के लिए जानिए आज भी है कारगर

Aishwarya Rai Bachchan Beauty Tips, Aishwarya Rai Bachchan , Aishwarya Rai Bachchan photo,
ब्यूटी टिप्स

Dark Chocolate सिर्फ खाने के लिए नहीं, यह आपकी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी भी बना सकती है

Dark Chocolate For Glowing Skin,Dark Chocolate , Dark Chocolate for skin,
लाइफस्टाइल

Chef Sanjeev Kapoor: ना एक्सरसाइज, ना सख्त डाइट, फिर भी संजीव कपूर दिखते हैं इतने फिट, जानिए उनका फिटनेस मंत्र

Chef Sanjeev Kapoor Fitness Mantra,Sanjeev Kapoor fitness secrets,Sanjeev Kapoor diet plan,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.