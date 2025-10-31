Honey Vs Jaggery मीठे में छिपा सेहत का राज,रोजाना इस्तेमाल के लिए क्या है बेहतर

Best natural sweetener|फोटो सोर्स – Freepik
Honey Vs Jaggery: मीठा खाना भला किसे पसंद नहीं होता, लेकिन जब बात आती है रोज़ाना के इस्तेमाल की, तो शहद (Honey) और गुड़ (Jaggery) दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। दोनों ही चीजें अपने-अपने तरीके से फायदेमंद मानी जाती हैं।लेकिन क्या आपके मन में भी यह सवाल उठा है कि शहद और गुड़ में से कौन ज्यादा लाभदायक है?दोनों ही नेचुरल मिठास से भरपूर हैं और सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं, फिर भी इनके प्रभाव में थोड़ा फर्क होता है।अगर आपके मन में भी यही जिज्ञासा है, तो जानिए रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए क्या है ज्यादा फायदेमंद गुड़ या शहद।
गुड़ भारतीय रसोई का पुराना साथी है, जिसे गन्ने या खजूर के रस को उबालकर गाढ़ा किया जाता है। यह सिर्फ मिठास नहीं, बल्कि पोषण का भी अच्छा स्रोत है।गुड़ को गर्म करने की प्रक्रिया में इसके कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं। साथ ही, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स शहद से थोड़ा अधिक होता है, यानी यह ब्लड शुगर को थोड़ा तेजी से बढ़ा सकता है।
गुड़ में आयरन, मैग्नीशियम, पोटैशियम और फॉस्फोरस जैसे जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं।यह खून की कमी (एनीमिया) को दूर करने में मददगार होता है।ठंड के मौसम में शरीर को अंदर से गर्म रखता है। पाचन को दुरुस्त करता है और डिटॉक्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है।
शहद यानी हनी, मधुमक्खियों द्वारा फूलों के रस से तैयार किया गया एक शुद्ध और स्वादिष्ट तरल है। इसे प्राचीन काल से औषधि और टॉनिक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।शहद में फ्रुक्टोज और कैलोरी की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसलिए इसे सीमित मात्रा में लेना ही बेहतर है। साथ ही, शहद को गरम पानी या खाना पकाते समय सीधे गर्म न करें, क्योंकि इससे इसके पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं।
शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं।यह गले की खराश, खांसी और पाचन समस्याओं में राहत देता है।चेहरे पर लगाने से स्किन को नेचुरल ग्लो भी मिलता है।
अगर आपको आयरन और मिनरल्स की जरूरत है तो गुड़ आपके लिए सही विकल्प है।अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स और स्वाद पर ध्यान दे रहे हैं तो शहद को अपनी डाइट में शामिल करें, लेकिन इसे ठंडे या गुनगुने रूप में ही लें।
