Honey Vs Jaggery मीठे में छिपा सेहत का राज,रोजाना इस्तेमाल के लिए क्या है बेहतर

Honey Vs Jaggery: मीठा खाना भला किसे पसंद नहीं होता, लेकिन जब बात आती है रोज़ाना के इस्तेमाल की, तो शहद (Honey) और गुड़ (Jaggery) दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। दोनों ही चीजें अपने-अपने तरीके से फायदेमंद मानी जाती हैं।लेकिन क्या आपके मन में भी यह सवाल उठा है कि शहद और गुड़ में से कौन ज्यादा लाभदायक है?दोनों ही नेचुरल मिठास से भरपूर हैं और सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं, फिर भी इनके प्रभाव में थोड़ा फर्क होता है।अगर आपके मन में भी यही जिज्ञासा है, तो जानिए रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए क्या है ज्यादा फायदेमंद गुड़ या शहद।