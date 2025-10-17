Saunf Vs Jeera Benefits: सौंफ या जीरा, खाने के बाद क्या खाने से गैस-एसिडीटी से मिलता है आराम

Saunf Vs Jeera Benefits: हम सभी खाने के शौकीन रहे हैं, मसालों से भरी थाली के बिना हमारी कोई भी दावत पूरी नहीं होती। लेक, लेकिन ऐसे लजीज और मसालेदार खाने के बाद जो सबसे आम परेशानी सामने आती है, वो है गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याएं। आजकल यह समस्या इतनी आम हो गई है कि हर दूसरा व्यक्ति इससे परेशान नजर आता है। ऐसे में अक्सर लोग कुछ घरेलू नुस्खों का सहारा लेते हैं, जिनमें सबसे आम उपाय हैं सौंफ और जीरे का सेवन।कुछ लोग खाना खाने के बाद जीरा लेते हैं, तो कुछ सौंफ को ज्यादा फायदेमंद मानते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पेट के लिए ज्यादा असरदार कौन है सौंफ या जीरा?आइए जानते हैं इस लेख में कि कौन-सा उपाय आपके पेट के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है।