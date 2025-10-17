Patrika LogoSwitch to English

Saunf Vs Jeera Benefits: सौंफ या जीरा, खाने के बाद क्या खाने से गैस-एसिडीटी से मिलता है आराम

Saunf Vs Jeera Benefits: लजीज और मसालेदार खाने के बाद जो सबसे आम परेशानी सामने आती है, वो है गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याएं। आजकल यह समस्या इतनी आम हो गई है कि हर दूसरा व्यक्ति इससे परेशान नजर आता है।

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 17, 2025

Cumin and Fennel for Bloating or Acidity,Science-Backed Benefits of Jeera,

Home remedies for gas and acidity|फोटो सोर्स – Patrika .com

Saunf Vs Jeera Benefits: हम सभी खाने के शौकीन रहे हैं, मसालों से भरी थाली के बिना हमारी कोई भी दावत पूरी नहीं होती। लेक, लेकिन ऐसे लजीज और मसालेदार खाने के बाद जो सबसे आम परेशानी सामने आती है, वो है गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याएं। आजकल यह समस्या इतनी आम हो गई है कि हर दूसरा व्यक्ति इससे परेशान नजर आता है। ऐसे में अक्सर लोग कुछ घरेलू नुस्खों का सहारा लेते हैं, जिनमें सबसे आम उपाय हैं सौंफ और जीरे का सेवन।कुछ लोग खाना खाने के बाद जीरा लेते हैं, तो कुछ सौंफ को ज्यादा फायदेमंद मानते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पेट के लिए ज्यादा असरदार कौन है सौंफ या जीरा?आइए जानते हैं इस लेख में कि कौन-सा उपाय आपके पेट के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है।

सौंफ (Saunf) के फायदे

  • पाचन शक्ति को बढ़ाता है – सौंफ में फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो पाचन को दुरुस्त रखते हैं।
  • एसिडिटी में राहत – सौंफ गैस्ट्रिक जूस को बैलेंस करने में मदद करती है, जिससे जलन और एसिडिटी से राहत मिलती है।
  • मुंह की बदबू दूर करता है – खाने के बाद सौंफ चबाने से मुंह फ्रेश रहता है।
  • शांत प्रभाव – सौंफ का ठंडा स्वभाव पेट को ठंडक देता है, खासकर गर्मियों में यह और भी लाभदायक होता है।

जीरा (Jeera) के फायदे

  • गैस और ब्लोटिंग में तुरंत राहत – जीरे में ऐसे एंजाइम होते हैं जो पेट में बनने वाली अतिरिक्त गैस को कम करते हैं।
  • डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करता है – यह पाचन क्रिया को तेज करता है और भारी खाने के बाद राहत देता है।
  • डिटॉक्सिफाइ करता है – जीरा शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है।
  • मेटाबोलिज्म सुधारता है – ये वजन घटाने वालों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है।

सौंफ Vs जीरा किसे चुने?

अगर आपको एसिडिटी और जलन की शिकायत है, तो सौंफ आपके लिए ज्यादा असरदार होगी। इसका ठंडा प्रभाव पेट की जलन को शांत करता है।वहीं अगर आपको गैस और ब्लोटिंग ज्यादा महसूस होती है, तो जीरा बेहतर रहेगा। ये गैस को बाहर निकालने में मदद करता है और पेट हल्का करता है।

Methi Health Benefits: सर्दियों में रोज खाएं मेथी और डायबिटीज से लेकर जॉइंट पेन तक पा सकते है राहत
लाइफस्टाइल
methi leaves benefits, Health Benefits Of Fenugreek Leaves, winter special,

