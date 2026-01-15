Hotel on Moon : मून पर हनीमून का सपना होगा सच! चांद पर बनने जा रहा होटल, इतने रुपए में रूम बुकिंग

Hotel on Moon : अक्सर हम गानों में सुनते हैं चांद पर चलो या चांद के पार चलो… पर अब ये सपना हकीकत होने जा रहा है। 2032 तक इंतजार करिए तब तक चांद पर होटल बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए एडवांस बुकिंग की जा रही है। अगर आप चांद पर छुट्टी या हनीमून (Vacation on Moon) मनाने की सोच रहे हैं तो आप तैयार हो जाएं। आइए, विस्तार से चांद पर होटल को लेकर आई खबर के बारे में पढ़ते हैं।