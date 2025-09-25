Hotel Room Essentials: होटल के कमरे में मत छोड़िए इन चीजों को, बेहिचक आप घर ले जा सकते हैं

हाल ही में इंडोनेशिया के बाली में एक भारतीय परिवार का वीडियो वायरल हुआ था। उन्हें होटल के कमरे से तौलिए, हेयर ड्रायर, साबुन डिस्पेंसर और कोट हैंगर ले जाते हुए पकड़ा गया। होटल स्टाफ ने तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी और परिवार को उनके सामान की तलाशी के लिए कहा गया। चोरी की गई चीजें होटल को वापस की गईं और कोई कानूनी मामला दर्ज नहीं हुआ। यह मामला हम सभी के लिए एक चेतावनी है कि होटल की चीज़ों को बिना अनुमति घर ले जाना न केवल गलत है, बल्कि शर्मनाक भी हो सकता है।