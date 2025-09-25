Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Hotel Room Essentials: होटल के कमरे में मत छोड़िए इन चीजों को, बेहिचक आप घर ले जा सकते हैं

Hotel Room Essentials: होटल रूम से कौन सी चीजें मुफ्त में घर ले जा सकते हैं और किन चीजों को बिलकुल मत ले जाएं। बाली के वायरल मामले से सीखें कि होटल की चीजें बिना अनुमति उठाना क्यों शर्मनाक हो सकता है।

भारत

Dimple Yadav

Sep 25, 2025

Hotel Room Essentials
Hotel Room Essentials (Photo- freepik)

Hotel Room Essentials: जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं, तो अपने लिए होटल (Hotel) बुक करना आम बात है। आप अपनी बजट और जरूरत के हिसाब से ऐसा होटल चुनते हैं, जिसमें हर आम सुविधा मौजूद हो। चाहे वो 3 स्टार हो, 4 स्टार या 5 स्टार। हर होटल के अपने नियम और रूल्स होते हैं, और उसी के अनुसार आपको कमरे में सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आप बिना किसी परेशानी के अपने बैग में डालकर घर ले जा सकते हैं?

होटल के कमरे में आम चीजें

एक होटल रूम में वो हर सुविधा होती है, जिसकी जरूरत आमतौर पर हर इंसान को पड़ती है। जैसे – बेड, सोफा, चेयर, टेबल, टी-कॉफी मेकर मशीन, अलमारी, टीवी और एसी। टॉयलेट में भी रोजमर्रा की चीजें होती हैं। साबुन, शैम्पू, बॉडी वॉश, टूथब्रश, टूथपेस्ट, कंघी, छोटे-बड़े तौलिए, शावर कैप, स्लिपर, टिशू पेपर और डस्टबिन। अगर आपने 5 स्टार होटल बुक किया है तो सुविधाएं और आइटम्स और भी ज्यादा हो सकते हैं। कई बड़े होटल में महंगी पेंटिंग्स, लैम्प, घड़ी जैसी सजावट भी लगी होती है।

किन चीजों को आप घर ले जा सकते हैं

कई चीजें होटल में कॉम्प्लिमेंट्री दी जाती हैं। ये चीजें एक बार इस्तेमाल करने वाली होती हैं, और इन्हें आप घर ले जा सकते हैं। इनमें शामिल हैं। टूथब्रश और टूथपेस्ट, शैम्पू और बॉडी वॉश, कंघी और शावर कैप, बॉडी लोशन और ऑयल, टिशू पेपर अगर आपने इनका इस्तेमाल नहीं किया है, तो इन्हें बैग में रख लेना बिल्कुल ठीक है। होटल स्टाफ आमतौर पर इससे कोई दिक्कत नहीं करते।

किन चीजों को घर ना ले जाएं

कुछ चीजें आपको बिल्कुल भी घर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये कॉम्प्लिमेंट्री में शामिल नहीं होतीं। इनमें शामिल हैं। बेडशीट, पिलो कवर, तौलिया, पेंटिंग्स, सजावट, फ्लावर पॉट, कॉफी, टी मेकर मशीन, प्रेस, हेयर ड्रायर, हॉट वॉटर जग, होटल की अलमारी में रखे ड्रिंक्स, चॉकलेट या स्नैक्स इन चीजों को ले जाने पर आपको शर्मिंदगी या जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

एक परिवार का वीडियो हुआ वायरल

हाल ही में इंडोनेशिया के बाली में एक भारतीय परिवार का वीडियो वायरल हुआ था। उन्हें होटल के कमरे से तौलिए, हेयर ड्रायर, साबुन डिस्पेंसर और कोट हैंगर ले जाते हुए पकड़ा गया। होटल स्टाफ ने तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी और परिवार को उनके सामान की तलाशी के लिए कहा गया। चोरी की गई चीजें होटल को वापस की गईं और कोई कानूनी मामला दर्ज नहीं हुआ। यह मामला हम सभी के लिए एक चेतावनी है कि होटल की चीज़ों को बिना अनुमति घर ले जाना न केवल गलत है, बल्कि शर्मनाक भी हो सकता है।

जानिए आसान टिप्स

होटल में चेक-इन करने से पहले स्टाफ से पूछ लें कि कौन सी चीजें आप ले जा सकते हैं। चेक-आउट करते समय अपने बैग की जांच कर लें ताकि गलती से कोई सामान होटल का न रह जाए। बच्चों को भी ध्यान रखें, कभी-कभी वे चुपके से कुछ चीजें अपने साथ रख लेते हैं।

ये भी पढ़ें

Unmarried Couples Hotel Rules : क्या बिना शादी किए होटल में ठहरे कपल को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है?
रिलेशनशिप

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

25 Sept 2025 04:38 pm

Hindi News / Lifestyle News / Hotel Room Essentials: होटल के कमरे में मत छोड़िए इन चीजों को, बेहिचक आप घर ले जा सकते हैं

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.