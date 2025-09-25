Hotel Room Essentials: होटल के कमरे में मत छोड़िए इन चीजों को, बेहिचक आप घर ले जा सकते हैं

Hotel Room Essentials: जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं, तो अपने लिए होटल (Hotel) बुक करना आम बात है। आप अपनी बजट और जरूरत के हिसाब से ऐसा होटल चुनते हैं, जिसमें हर आम सुविधा मौजूद हो। चाहे वो 3 स्टार हो, 4 स्टार या 5 स्टार। हर होटल के अपने नियम और रूल्स होते हैं, और उसी के अनुसार आपको कमरे में सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आप बिना किसी परेशानी के अपने बैग में डालकर घर ले जा सकते हैं?
एक होटल रूम में वो हर सुविधा होती है, जिसकी जरूरत आमतौर पर हर इंसान को पड़ती है। जैसे – बेड, सोफा, चेयर, टेबल, टी-कॉफी मेकर मशीन, अलमारी, टीवी और एसी। टॉयलेट में भी रोजमर्रा की चीजें होती हैं। साबुन, शैम्पू, बॉडी वॉश, टूथब्रश, टूथपेस्ट, कंघी, छोटे-बड़े तौलिए, शावर कैप, स्लिपर, टिशू पेपर और डस्टबिन। अगर आपने 5 स्टार होटल बुक किया है तो सुविधाएं और आइटम्स और भी ज्यादा हो सकते हैं। कई बड़े होटल में महंगी पेंटिंग्स, लैम्प, घड़ी जैसी सजावट भी लगी होती है।
कई चीजें होटल में कॉम्प्लिमेंट्री दी जाती हैं। ये चीजें एक बार इस्तेमाल करने वाली होती हैं, और इन्हें आप घर ले जा सकते हैं। इनमें शामिल हैं। टूथब्रश और टूथपेस्ट, शैम्पू और बॉडी वॉश, कंघी और शावर कैप, बॉडी लोशन और ऑयल, टिशू पेपर अगर आपने इनका इस्तेमाल नहीं किया है, तो इन्हें बैग में रख लेना बिल्कुल ठीक है। होटल स्टाफ आमतौर पर इससे कोई दिक्कत नहीं करते।
कुछ चीजें आपको बिल्कुल भी घर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये कॉम्प्लिमेंट्री में शामिल नहीं होतीं। इनमें शामिल हैं। बेडशीट, पिलो कवर, तौलिया, पेंटिंग्स, सजावट, फ्लावर पॉट, कॉफी, टी मेकर मशीन, प्रेस, हेयर ड्रायर, हॉट वॉटर जग, होटल की अलमारी में रखे ड्रिंक्स, चॉकलेट या स्नैक्स इन चीजों को ले जाने पर आपको शर्मिंदगी या जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
हाल ही में इंडोनेशिया के बाली में एक भारतीय परिवार का वीडियो वायरल हुआ था। उन्हें होटल के कमरे से तौलिए, हेयर ड्रायर, साबुन डिस्पेंसर और कोट हैंगर ले जाते हुए पकड़ा गया। होटल स्टाफ ने तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी और परिवार को उनके सामान की तलाशी के लिए कहा गया। चोरी की गई चीजें होटल को वापस की गईं और कोई कानूनी मामला दर्ज नहीं हुआ। यह मामला हम सभी के लिए एक चेतावनी है कि होटल की चीज़ों को बिना अनुमति घर ले जाना न केवल गलत है, बल्कि शर्मनाक भी हो सकता है।
होटल में चेक-इन करने से पहले स्टाफ से पूछ लें कि कौन सी चीजें आप ले जा सकते हैं। चेक-आउट करते समय अपने बैग की जांच कर लें ताकि गलती से कोई सामान होटल का न रह जाए। बच्चों को भी ध्यान रखें, कभी-कभी वे चुपके से कुछ चीजें अपने साथ रख लेते हैं।