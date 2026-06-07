Gen Z Fashion Trend: पुराने एथनिक कपड़ों को नया स्टाइलिश लुक दे रही है जेन-जी

Gen Z Sustainable Fashion Choices: जेन-जी अब फैशन को सिर्फ नए कपड़े खरीदने तक सीमित नहीं रख रही है। पुराने एथनिक आउटफिट्स जैसे साड़ी, कुर्ती और जयपुरी प्रिंट्स को मॉडर्न ट्विस्ट देकर नया ट्रेंड बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया और Sustainable Fashion Trend के बढ़ते प्रभाव के बीच युवा अब रीस्टाइलिंग, थ्रिफ्ट शॉपिंग और इंडो-वेस्टर्न लुक्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि ट्रेडिशनल कपड़े अब सिर्फ त्योहारों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि कॉलेज, ऑफिस और कैजुअल आउटिंग्स का भी हिस्सा बन चुके हैं।