Gen Z सिर्फ विद्रोही और फास्टफूड खाने वाले नहीं होते, भारतीयता की प्रैक्टिस करने वाले ये युवा भी हैं जेन जी

दुनिया के चकाचौंध से दूर भारत में जेन जी का एक बड़ा वर्ग है, जो शाम को अपने रोजमर्रा के कामों में से समय निकाल कर गरीब बच्चों को पटरी पर शाम को पढ़ाता है। मोबाइल की रोशनी से बाहर आकर देश के किसी भी इलाके में आई प्राकृतिक आपदा की त्रासदी से बाहर आने में अपना खून, पसीना बहाकर भरपूर मदद देता है। भारत का एक जेन जी है जो नदियों की सफाई में अपना श्रमदान करता है। देश का एक जेन जी वह भी है जो सर्दियों में ठिठुर रही आबादी को ठंड से बचाने के लिए लोगों की भरपूर मदद करता है। एक जेन जी का वर्ग वह भी है जब कोरोना से त्रस्त संसार में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाता रहा।