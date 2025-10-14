Premanand Ji Maharaj Diet : डायलिसिस और PKD के बीच प्रेमानंद महाराज कैसे रहते हैं एक्टिव, जानें उनका खानपान

Premanand Ji Maharaj Diet : वृंदावन के परम भक्त और राधा रानी के अति प्रिय प्रेमानंद महाराज का जीवन खुद में साधना और अनुशासन का प्रतीक है। उनके उपदेश केवल भक्ति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे स्वस्थ, सात्विक और अनुशासित जीवन जीने के सरल उपाय भी बताते हैं। महाराज जी के अनुसार, जीवन में स्वास्थ्य और पवित्रता बनाए रखना आध्यात्मिक विकास के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भगवान का स्मरण।