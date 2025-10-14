Premanand Ji Maharaj Health Update: प्रेमानंद महाराज की बीमारी बनी चर्चा का विषय, क्या है PKD और इसके लक्षण?

Maharaj Premanand kidney disease|फोटो सोर्स – Patrika.com
Premanand Ji Maharaj Health Update: प्रेमानंद जी महाराज एक प्रतिष्ठित भारतीय आध्यात्मिक गुरु हैं, जिनका आश्रम वृंदावन में स्थित है। देशभर से लाखों श्रद्धालु उनके सत्संग और आशीर्वाद के लिए वहां पहुंचते हैं।प्रेमानंद जी महाराज की तबीयत को लेकर भक्तों में चिंता बढ़ गई है। उनकी किडनी से जुड़ी एक गंभीर बीमारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, महाराज जी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज (PKD) नामक रोग से जूझ रहे हैं। यह बीमारी किडनी की कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है और समय के साथ उसकी कार्यक्षमता को कमजोर कर सकती है।इस लेख में हम जानेंगे कि आखिर PKD क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, और इससे कैसे बचाव या इलाज संभव है।
पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज (PKD) एक वंशानुगत बीमारी है जिसमें किडनी में तरल से भरे सिस्ट बन जाते हैं, जो समय के साथ किडनी की कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं। यह सिस्ट लिवर और अन्य अंगों में भी हो सकते हैं और हाई ब्लड प्रेशर और किडनी फेलियर का कारण बन सकते हैं। सही जीवनशैली और इलाज से इसकी प्रगति को धीमा किया जा सकता है।
PKD के इलाज में मुख्यतः लक्षणों को नियंत्रित करने पर जोर दिया जाता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना, नियमित डायलिसिस कराना और गंभीर स्थिति में किडनी ट्रांसप्लांट का विकल्प देखा जाता है। प्रेमानंद जी की स्थिति में उनकी मानसिक मजबूती और गहरी आध्यात्मिक साधना ने उन्हें अब तक सक्रिय बनाए रखा है।
