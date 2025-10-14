Premanand Ji Maharaj Health Update: प्रेमानंद महाराज की बीमारी बनी चर्चा का विषय, क्या है PKD और इसके लक्षण?

Premanand Ji Maharaj Health Update: प्रेमानंद जी महाराज एक प्रतिष्ठित भारतीय आध्यात्मिक गुरु हैं, जिनका आश्रम वृंदावन में स्थित है। देशभर से लाखों श्रद्धालु उनके सत्संग और आशीर्वाद के लिए वहां पहुंचते हैं।प्रेमानंद जी महाराज की तबीयत को लेकर भक्तों में चिंता बढ़ गई है। उनकी किडनी से जुड़ी एक गंभीर बीमारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, महाराज जी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज (PKD) नामक रोग से जूझ रहे हैं। यह बीमारी किडनी की कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है और समय के साथ उसकी कार्यक्षमता को कमजोर कर सकती है।इस लेख में हम जानेंगे कि आखिर PKD क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, और इससे कैसे बचाव या इलाज संभव है।