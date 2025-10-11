Premanand Maharaj : भगवान की मूर्ति खरीदते समय क्या मोल-भाव करना सही है? प्रेमानंद महाराज से जानें

प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार, जब हम भगवान की मूर्ति में मोलभाव करते हैं, तो यह भाव हमारे अंदर “सौदेबाजी” का संकेत देता है। भगवान का कोई मूल्य नहीं होता। वे अनमोल हैं। महाराज जी कहते हैं “अगर किसी ने कहा कि ठाकुर जी की मूर्ति 45,000 रुपये की है, तो हमें यह नहीं कहना चाहिए कि 400 दे दो।” बल्कि अगर हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, तो हमें विनम्रता से कहना चाहिए “हमारे पास फिलहाल 400 हैं, कृपा करके यदि संभव हो तो दीजिए, नहीं तो जब पर्याप्त धन होगा तब हम ले लेंगे।” यह सच्चे भक्त का भाव है। प्रेम और श्रद्धा से विनम्र निवेदन करना, न कि मोलभाव करना।