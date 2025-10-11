Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म-कर्म

Premanand Maharaj : भगवान की मूर्ति खरीदते समय क्या मोल-भाव करना सही है? प्रेमानंद महाराज से जानें

Premanand Maharaj: क्या ठाकुर जी की मूर्ति खरीदते समय भाव-ताव करना ठीक है? जानिए प्रेमानंद महाराज जी का भक्ति से जुड़ा संदेश और सही तरीका।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 11, 2025

Premanand Maharaj

Premanand Maharaj (photo- gemini ai)

Premanand Maharaj: हम जब किसी मंदिर या दुकान से भगवान की मूर्ति (श्री विग्रह) लेने जाते हैं, तो अक्सर मन में यही विचार आता है कि कौन-सी मूर्ति सुंदर है, कौन-सी ज्यादा अच्छी दिख रही है या किसकी कीमत कम है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान की मूर्ति में मोलभाव करना या तुलना करना सही है? इस पर पूज्य प्रेमानंद महाराज जी ने बड़ा ही सुंदर और भावपूर्ण उत्तर दिया है, जो हर भक्त को समझना चाहिए।

ठाकुर जी की मूर्ति खरीदना नहीं, भेंट देना है

महाराज जी कहते हैं कि जब हम ठाकुर जी का श्री विग्रह (मूर्ति) लेते हैं, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ खरीद रहे हैं, बल्कि हमें यह भाव रखना चाहिए कि हम भगवान को भेंट अर्पित कर रहे हैं। मूर्ति कोई सामान्य वस्तु नहीं है। वह तो स्वयं भगवान का स्वरूप है। इसलिए जब हम उनकी सेवा के लिए मूर्ति लेते हैं, तो हमें बाजार वाला नजरिया नहीं रखना चाहिए।

मोलभाव करना अपराध क्यों माना गया है

प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार, जब हम भगवान की मूर्ति में मोलभाव करते हैं, तो यह भाव हमारे अंदर “सौदेबाजी” का संकेत देता है। भगवान का कोई मूल्य नहीं होता। वे अनमोल हैं। महाराज जी कहते हैं “अगर किसी ने कहा कि ठाकुर जी की मूर्ति 45,000 रुपये की है, तो हमें यह नहीं कहना चाहिए कि 400 दे दो।” बल्कि अगर हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, तो हमें विनम्रता से कहना चाहिए “हमारे पास फिलहाल 400 हैं, कृपा करके यदि संभव हो तो दीजिए, नहीं तो जब पर्याप्त धन होगा तब हम ले लेंगे।” यह सच्चे भक्त का भाव है। प्रेम और श्रद्धा से विनम्र निवेदन करना, न कि मोलभाव करना।

मूर्ति चयन के समय क्या ध्यान रखें

महाराज जी बताते हैं कि जब तक आप ठाकुर जी को सेवा में विराजमान नहीं करते, तब तक आप यह देख सकते हैं कि कौन-सी मूर्ति आपके मन को अधिक भा रही है। लेकिन जब आप ठाकुर जी को अपने घर या मंदिर में स्थापित कर लेते हैं, तब किसी दूसरी मूर्ति को देखकर यह नहीं सोचना चाहिए कि “वो मूर्ति ज्यादा सुंदर थी।” ऐसा करना भक्ति में अपराध माना जाता है, क्योंकि अब ठाकुर जी आपके परिवार का हिस्सा बन चुके हैं।

न्योछावर का भाव रखें

महाराज जी कहते हैं कि ठाकुर जी का निर्माण करने वाले शिल्पी के अंदर भी ठाकुर जी ही बैठे हैं। अगर उसने 5,000 ज्यादा मांगे, तो वो अपराध नहीं है। इसलिए हमें हमेशा न्योछावर का भाव रखना चाहिए, यानी जितना हो सके, प्रेम से भेंट देनी चाहिए।

ये भी पढ़ें

प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य की सच्चाई सामने आई, आश्रम ने जारी की आधिकारिक जानकारी
मथुरा
premanand maharaj, premanand maharaj health update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

11 Oct 2025 03:41 pm

Published on:

11 Oct 2025 03:40 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Dharma Karma / Premanand Maharaj : भगवान की मूर्ति खरीदते समय क्या मोल-भाव करना सही है? प्रेमानंद महाराज से जानें

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

धर्म-कर्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aarti ka Sahi Tarika: खड़े होकर करें आरती या बैठकर? जानिए आरती करने का क्या होता है नियम

Aarti ka sahi tarika
धर्म-कर्म

Karwa Chauth 2025 Puja: करवा चौथ के बाद करवा माता की फोटो का क्या करना चाहिए? जानिए

Karwa Chauth 2025
धर्म-कर्म

करवा चौथ विशेष: एक्सीडेंट के बाद पति के आधे शरीर ने काम करना बंद किया, तो पत्नी ने संभाला

अलवर

Karwa Chauth Vrat Foods : करवा चौथ व्रत तोड़ते वक्त ना खाएं ये 10 चीजें

Karwa Chauth Vrat
धर्म-कर्म

Kartik Maas Puja : कार्तिक माह में इन दो पौधों की करें पूजा, पंडित ने बताया विधि व लाभ

Kartik Maas Puja
धर्म-कर्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.