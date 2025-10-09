Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य की सच्चाई सामने आई, आश्रम ने जारी की आधिकारिक जानकारी

पिछले कुछ दिनों से पूज्य श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के स्वास्थ्य को लेकर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर फैल रही निराधार अफवाहों पर विराम लगाते हुए उनके आश्रम श्री हित राधा केलि कुंज परिकर ने एक विस्तृत और स्पष्ट एडवाइजरी जारी की है।

2 min read

मथुरा

image

Aman Pandey

Oct 09, 2025

premanand maharaj, premanand maharaj health update

आश्रम ने न केवल गुरुदेव के स्वास्थ्य की आधिकारिक जानकारी साझा की है, बल्कि भक्तों से झूठी खबरों को न फैलाने की अपील भी की है। इस एडवाइजरी ने गुरुदेव के लाखों अनुयायियों के बीच फैले भ्रम और चिंता को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

‘गुरुदेव बिल्कुल ठीक हैं’

आश्रम द्वारा जारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि पूज्य गुरुदेव श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक है। परिकर ने अवगत कराया कि गुरुदेव किसी भी प्रकार की अस्वस्थता से पीड़ित नहीं हैं और वह अपनी दैनिक दिनचर्या में पूर्ववत सक्रिय हैं। उनकी साधना, सत्संग, और अन्य नियमित गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं। आश्रम ने भक्तों को आश्वस्त किया कि गुरुदेव की दिनचर्या में कोई व्यवधान नहीं है और वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं।

पदयात्रा सिर्फ एहतियातन स्थगित

एडवाइजरी में एकमात्र बदलाव का उल्लेख किया गया है। गुरुदेव की प्रातःकालीन पदयात्रा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। आश्रम ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय किसी स्वास्थ्य समस्या के कारण नहीं, बल्कि सावधानी के तौर पर लिया गया है। संभवतः यह कदम भक्तों की भीड़, गुरुदेव की आयु, और उनके सहज आराम को ध्यान में रखकर उठाया गया है। पदयात्रा का स्थगन किसी भी तरह से खराब स्वास्थ्य का संकेत नहीं है।

प्रेमानंद महाराज के आश्रम की बड़ी अपील

श्री हित राधा केलि कुंज परिकर ने देश-विदेश में फैले गुरुदेव के लाखों अनुयायियों से विनम्र अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की निराधार अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही उन्हें आगे बढ़ाएं। एडवाइजरी में कहा गया, "आप सभी से निवेदन है कि कृपया ऐसी झूठी खबरों पर विश्वास न करें और इन्हें फैलाने से बचें।"आश्रम ने भक्तों से केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर भरोसा करने का आग्रह किया है।

वृंदावन में पूज्य प्रेमानंद महाराज की अपार लोकप्रियता के कारण उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हर छोटी खबर भक्तों के बीच त्वरित प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। ऐसे में आश्रम की यह स्पष्ट और विस्तृत एडवाइजरी भक्तों के बीच अनावश्यक चिंता और भ्रम को समाप्त करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रेमानंद जी महाराज की सामान्य दिनचर्या और स्वस्थ होने की खबर से उनके अनुयायियों ने राहत की सांस ली है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 08:12 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य की सच्चाई सामने आई, आश्रम ने जारी की आधिकारिक जानकारी

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

शर्म-लिहाज सब खत्म! भाभी के रेप के मामले में 80 साल का बूढ़ा जाएगा जेल

मथुरा

Barsana Temple: बरसाना लाडलीजी मंदिर में महिला श्रद्धालु से कथित बाबा ने किया मारपीट, वीडियो वायरल

कन्नौज से आए श्रद्धालु परिवार के साथ अभद्र व्यवहार, मंदिर कमेटी ने आरोपी बाबा पर लगाया प्रतिबंध (फोटो सोर्स : Whatsapp )
मथुरा

वृंदावन में बिहारी जी संग होंगे सप्त देवालयों के दर्शन, भक्तों को मिलेगा दिव्य अनुभव; धार्मिक पर्यटन को नई उड़ान

vrindavan sapt devalaya circuit bankey bihari mandir radha krishna temples development
मथुरा

वृंदावन में प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा फिर रुकी, जानिए भक्तों के इंतजार और आश्रम प्रशासन की जानकारी

sant premanand maharaj journey postponed health update devotees concern
मथुरा

भाजपा जिलाध्यक्ष के घर बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग, कैबिनेट मंत्री के भतीजे को भी धमकी

मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.