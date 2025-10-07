Patrika LogoSwitch to English

Immunity Booster Tips : जानिये कैसे रख सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को ‘सुपरचार्ज’

How to Boost Immunity Naturally : जानें कैसे रखें अपनी इम्यूनिटी सुपरचार्ज। हेल्दी डाइट, योग, नींद, विटामिन्स और आयुर्वेदिक नुस्खों से बढ़ाएं रोग प्रतिरोधक क्षमता।

2 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

Oct 07, 2025

How to increase immunity naturally

How to increase immunity naturally : (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

How to Boost Immunity Naturally : आजकल की भाग-दौड़ भरी लाइफ स्टाइल , पॉल्यूश , बैड ईटिंग हैबिट्स, नींद की कमी और मेंटल स्ट्रेस। इन सबने मिलकर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) को कमजोर कर दिया है। यह हमारी हेल्थ के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन घबराइए नहीं आपका शरीर एक ऐसा मजबूत किला है, जिसे सही देखरेख से कोई भी बीमारी भेद नहीं सकती।

इम्यूनिटी हमारे शरीर का वह प्राकृतिक कवच है जो हमें वायरस, बैक्टीरिया और खतरनाक रोगाणुओं से बचाता है। जब यह कवच कमजोर होता है, तो सर्दी, बुखार, एलर्जी से लेकर गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। अच्छी खबर यह है कि दवाओं के बिना, केवल लाइफ स्टाइल और डाइट में छोटे-छोटे बदलाव करके हम अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा सकते हैं।

इम्यूनिटी का फाउंडेशन - नींद और सुकून

क्या आप जानते हैं कि अगुड स्लीप आपके इम्यून सिस्टम के लिए संजीवनी है? डेली 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेने से शरीर की टी-सेल्स (जो संक्रमण से लड़ती हैं) एक्टिव रहती हैं।

इसके अलावा योग और प्राणायाम को अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल करें। यह लंग्सको मजबूत करने के साथ-साथ स्ट्रेस को कम करता है, जो इम्यूनिटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। रिसर्च बताती है कि लगातार तनाव 'कॉर्टिसोल' हार्मोन को बढ़ाता है, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को दबाता है। इसलिए, ध्यान (Meditation) को अपनी लाइफ का जरुरी हिस्सा बनाएं ।

क्या खाएं जो आपको सुपरपावर दे?

हमारा खान-पान ही हमारी असली ताकत है। अपने आहार में इन चीज़ों को शामिल करके आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अभेद्य बना सकते हैं:

विटामिन C : नींबू, संतरा, अमरूद और ख़ासकर आंवला! ये सफेद रक्त कोशिकाओं को सक्रिय करते हैं। विशेषज्ञ इसे प्राकृतिक एंटी-वायरल मानते हैं।

धूप से दोस्ती: विटामिन D: रोज 15-20 मिनट की धूप लें। यह न केवल हड्डियों के लिए, बल्कि इम्यूनिटी को नियंत्रित करने के लिए भी ज़रूरी है। विटामिन डी की कमी से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।

जिंक (Zinc) : कद्दू के बीज, तिल और मूंगफली जिंक के बेहतरीन स्रोत हैं। यह मिनरल शरीर को संक्रमण से बचाता है और घावों को जल्दी भरने में मदद करता है।

किचन के सुपरहीरो - हल्दी, अदरक, लहसुन:

हल्दी (Turmeric): इसमें मौजूद करक्यूमिन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो इम्यून सेल्स को सक्रिय करता है। गर्म दूध में हल्दी पीना सदियों पुराना नुस्खा है।

लहसुन (Garlic): इसमें 'एलिसिन' नामक तत्व होता है जो बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।

अदरक (Ginger): यह शरीर की सूजन (inflammation) को कम करती है और संक्रमण से बचाव करती है।

पेट का डॉक्टर - प्रोबायोटिक्स: दही और किण्वित (fermented) खाद्य पदार्थ जैसे इडली या ढोकला हमारी आँतों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। स्वस्थ आंतें ही इम्यूनिटी की पहली सुरक्षा पंक्ति मानी जाती हैं।

ग्रीन टी का कमाल: इसमें पाए जाने वाले कैटेचिन (Catechins) वायरस को निष्क्रिय करने में मदद करते हैं।

आयुर्वेद का साथ और लाइफ स्टाइल के मंत्र

आयुर्वेद में भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कई शक्तिशाली औषधियां हैं। गिलोय को तो अमृत माना जाता है, जो बुखार और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है, वहीं अश्वगंधा तनाव कम करके प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है।

आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात:

पानी खूब पिएं: शरीर को हाइड्रेटेड रखना विषैले तत्वों को बाहर निकालने के लिए महत्वपूर्ण है।

नियमित व्यायाम: हल्का-फुल्का व्यायाम भी रक्त संचार को बेहतर बनाता है।

बुरी आदतों को छोड़ें: धूम्रपान और शराब का सेवन आपके इम्यून सिस्टम को धीमा कर देता है।

याद रखें, इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बनती। यह एक निरंतर प्रयास है। आज से ही छोटे-छोटे बदलाव करें और अपनी सेहत की 'मास्टर चाबी' अपने हाथ में लें।

Updated on:

07 Oct 2025 06:15 pm

Published on:

07 Oct 2025 06:13 pm

Immunity Booster Tips : जानिये कैसे रख सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को 'सुपरचार्ज'

स्वास्थ्य

