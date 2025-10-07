Immunity Booster Tips : जानिये कैसे रख सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को ‘सुपरचार्ज’

How to Boost Immunity Naturally : आजकल की भाग-दौड़ भरी लाइफ स्टाइल , पॉल्यूश , बैड ईटिंग हैबिट्स, नींद की कमी और मेंटल स्ट्रेस। इन सबने मिलकर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) को कमजोर कर दिया है। यह हमारी हेल्थ के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन घबराइए नहीं आपका शरीर एक ऐसा मजबूत किला है, जिसे सही देखरेख से कोई भी बीमारी भेद नहीं सकती।