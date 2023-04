एक्सपर्ट से जानिए गर्मी में ड्राई आईज व आई स्ट्रेन से बचने के लिए कैसे रखें आंखों को हाइड्रेटेड

Dry Eyes in Summer: आंखों का ख्याल रखना हर मौसम में जरूरी है, खासकर गर्मियों में। बढ़ते टेम्प्रेचर के साथ अक्सर हमारी आंखें ड्राई हो जाती है। यह तब होता है जब हमारे आंसूं हमारी आंखो को सही तरह से लुब्रिकेट यानी गीला नहीं करते हैं। इस आर्टिकल में फेकोरफ्रैक्टिव सर्जन डॉ. नवनीत बोहरा हमारे साथ ड्राई आईज व आई स्ट्रेन होने के कारण और उनसे बचने के सुझाव साझा करेंगे।

Stay Cool and Keep Your Eyes Comfortable with These Easy Summer Eye Care Tips