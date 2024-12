बालों के लिए ऐसे करें प्याज रस को तैयार, जानिए उपयोग करने का तरीका

यदि आप ऐसी स्थिति में प्याज के रस का आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। प्याज के रस (How to prepare and use onion juice) को ऐसी स्थिति के लिए लाभदायक माना जाता है। प्याज के रस में सल्फर, एंटीऑक्सीडेंट और जैसे कई आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। ये सभी गुण सिर में रक्त परिसंचरण को बेहतर बनाने, बालों के पतले होने को कम करने और नए बालों के विकास में मदद कर सकते हैं।

प्याज रस को तैयार (How to prepare and use onion juice) करने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। जिसमें प्याज़, एक ब्लेंडर या ग्रेटर, एक छलनी और एक कटोरा की आवश्यकता पड़ेगी। आपके फिर अच्छे नतीजों के लिए ताजे और सख्त दो से तीन मध्यम आकार के प्याज़ लेने है। आपके इन्हें छिलकर काटने है और फिर ब्लेंडर में डालकर तब तक ब्लेंड करें जब तक आपको एक चिकना, गूदा मिश्रण न मिल जाए। प्याज़ का रस निकालने के लिए मिश्रण को एक बारीक़ छलनी या चीज़क्लोथ का इस्तेमाल करके छान लें।

प्याज के रस को कैसे लगाएं बालों पर : how to apply onion juice on hair प्याज के रस (How to prepare and use onion juice) को उपयोग करने के लिए एक कॉटन बॉल या अपनी उंगलियों का उपयोग करके, प्याज के रस को अपने स्कैल्प में धीरे से मालिश करें। आपको प्याज के रस का उपयोग उस ​जगह पर ज्यादा करना है जहां पर बाल पतले दिखाई दे रहे हैं और अपने स्कैल्प को 5-10 मिनट तक अच्छी तरह से मालिश करें। इससे रक्त प्रवाह बढ़ता है जिससे रस का को जड़ तक पहुंचने में मदद मिलती है। आपको इसे अपने सिर पर 30 से 60 मिनट तक लगा रहने देना चाहिए। इसके बाद, गंध और बचे हुए रस से छुटकारा पाने के लिए अपने बालों को हल्के शैम्पू से धो लें।

प्याज रस लगाने में इन बातों का रखें ध्यान : Keep these things in mind while applying onion juice आपके रस (How to prepare and use onion juice) लगाने से पहले थोड़ा सा इसे स्किन पर लगाकर टैस्ट करें यदि आपको इससे किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो इसे डॉक्टर की सलाह के बिना उपयोग नहीं करें।