17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

PERMA Model: बैंक बैलेंस नहीं, खुश रहने के लिए चाहिए ये 5 चीजें! पॉजिटिव साइकोलॉजी के ‘गॉडफादर’ से सीखें तरीका

PERMA Model: खुश रहना सिर्फ किस्मत नहीं, एक स्किल है। 'ऑथेंटिक हैप्पीनेस' के लेखक मार्टिन सेलिगमैन से सीखें कैसे PERMA मॉडल आपके स्ट्रेस को कम करके जीवन में परमानेंट सुकून ला सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Jan 17, 2026

Martin Seligman PERMA Model, Martin Seligman PERMA Model of happiness, बिना पैसे के खुश कैसे रहें

PERMA Model For Happiness And Peace | (फोटो सोर्स- GeminiAI)

PERMA Model: क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि खुशी सिर्फ एक अच्छी नौकरी या बैंक बैलेंस से आती है? अगर हां, तो आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। ​पॉजिटिव साइकोलॉजी के गॉडफादर मार्टिन ई.पी. सेलिगमैन अपनी किताब 'ऑथेंटिक हैप्पीनेस' में एक चौंकाने वाली बात कहते हैं, हमारी खुशी का 40% पार्ट हमारे कंट्रोल में होता है। यानी हम अपनी आदतों से खुद को हैप्पी मोड में ला सकते हैं। ​इसे समझने के लिए उन्होंने दिया है- PERMA मॉडल। आइए जानते हैं ये 5 अक्षर आपकी लाइफ कैसे बदल सकते हैं-

सिर्फ मुस्कुराहट नहीं, महसूस करें (P - Positive Emotions)

सिर्फ ऊपर से खुश दिखना काफी नहीं है। आभार (Gratitude), पीस और आशा (hope) जैसी फीलिंग्स को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं।

काम में खो जाना सीखें (E - Engagement)

क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पेंटिंग, कुकिंग या कोडिंग करते समय आप वक्त भूल जाते हैं? इसे Flow कहते हैं। अपनी पसंद के काम में डूब जाना मेंटल स्ट्रेस को कम कर देता है।

सोशल मीडिया नहीं, सोशल बनें (​R - Relationships)

फेसबुक पर 5000 दोस्त होने से खुशी नहीं मिलती। खुशी मिलती है उन चुनिंदा लोगों से जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े हों। मजबूत रिलेशन इंसान को लंबी उम्र और मेंटल पीस देते हैं।

खुद से ऊपर उठकर सोचें (​M - Meaning)

अगर आप सिर्फ खुद के लिए जी रहे हैं, तो खुशी ज्यादा टिकेगी नहीं। किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ें चाहे वो समाज सेवा हो, पर्यावरण की रक्षा या परिवार की देखभाल। जब लाइफ में Meaning होता है, तो डिप्रेशन पास नहीं आता।

जीत का स्वाद चखें ​(A - Accomplishment)

​बिना गोल्स के जिंदगी बोरिंग हो जाती है। छोटे-छोटे गोल्स सेट करें। जब आप अपना टास्क पूरा करते हैं, तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, जो आपको फील गुड वाला फैक्टर देता है।

​लाइफस्टाइल के 3 लेवल: आप किसमें हैं?

  • प्लेजेंट लाइफ - केवल अच्छा खाना और घूमना।
  • एंगेज्ड लाइफ - अपनी स्किल्स का यूज करना और काम को एन्जॉय करना।
  • मीनिंगफुल लाइफ- दूसरों के काम आना और बड़े विजन के साथ जीना।

ये भी पढ़ें

Gen- Z Survey: बोनस और तारीफ के दिन गए! अब ‘बॉस’ की इन गलतियों पर इस्तीफा थमा रहे हैं Gen-Z युवा, सर्वे में बड़ा खुलासा
लाइफस्टाइल
Gen Z resignation trend, Toxic boss survey India, Gen Z mental health at work, Gen Z survey

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

17 Jan 2026 05:51 pm

Hindi News / Lifestyle News / PERMA Model: बैंक बैलेंस नहीं, खुश रहने के लिए चाहिए ये 5 चीजें! पॉजिटिव साइकोलॉजी के ‘गॉडफादर’ से सीखें तरीका

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Fenugreek Benefits for Females: सिर्फ वजन घटाने के लिए नहीं, हार्मोनल बैलेंस के लिए महिलाओं का सुपरड्रिंक है मेथी पानी

Fenugreek benefits for females, Methi water benefits for women, Fenugreek water for hormonal balance,
लाइफस्टाइल

Golden Globes 2026: 300+ घंटों की कारीगरी, गोल्डन ग्लोब्स में Selena Gomez की ड्रेस बनी शोस्टॉप

Selena Gomez dress, Golden Globes red carpet,
लाइफस्टाइल

किचन में छिपा है फैटी लिवर का इलाज, साइंस ने बताया मामूली लहसुन का कमाल

Benefits of Eating Raw Garlic, Fatty liver treatment at home, fatty liver home remedy in hindi
लाइफस्टाइल

Deforestation Due to Coffee Production: जंगलों की कीमत पर एक कप कॉफी? जानिए क्यों सुबह की पहली चुस्की पर्यावरण के लिए बड़ा है खतरा

Coffee environmental impact, Coffee carbon footprint, Environmental cost of coffee,
लाइफस्टाइल

सावधान! आपकी जेब में रखा गुटखा आपके खानदान का वारिस खत्म कर सकता है

male infertility and ivf, male infertility and smoking, How does male smoking affect pregnancy
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.