Ice cream Vs Gelato कौन है स्वाद के साथ-साथ वजन घटाने के लिए बेहतर?

जेलाटो मूल रूप से इटली से आया एक डेयरी डेजर्ट है, जो अब भारत में भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इसका टेक्सचर आइसक्रीम से ज्यादा क्रीमी और स्मूद होता है, क्योंकि इसे कम हवा के साथ धीमी गति से फ्रीज किया जाता है।जेलाटो में आमतौर पर क्रीम की जगह दूध का इस्तेमाल ज्यादा होता है, जिससे इसमें फैट की मात्रा कम होती है। इसका मतलब है कि जेलाटो की कुल कैलोरी आइसक्रीम से थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन ध्यान दें स्वाद और टेक्सचर बनाए रखने के लिए इसमें भी चीनी डाली जाती है, जो कैलोरी बढ़ा सकती है।