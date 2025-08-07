7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Ice cream Vs Gelato कौन है स्वाद के साथ-साथ वजन घटाने के लिए बेहतर?

Ice cream Vs Gelato : गर्मियों में कुछ ठंडा और मीठा खाने का मन करे, तो अक्सर हमारा ध्यान सीधा आइसक्रीम या जेलाटो ही आता है क्योंकि इसमें कम कैलोरी होती है। लेकिन आपको स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है। जानिए यहां कौन से हेल्दी ऑप्शन हैं, जो स्वाद के साथ-साथ हेल्दी भी रखें।

भारत

MEGHA ROY

Aug 07, 2025

Ice Cream vs Gelato,Ice cream vs Gelato for weight loss,Best dessert for weight loss,
Ice cream vs Gelato for weight loss फोटो सोर्स – Freepik

Ice cream Vs Gelato: गर्मियों में कुछ ठंडा और मीठा खाने का मन करे, तो अक्सर हमारा ध्यान सीधा आइसक्रीम या जेलाटो की तरफ चला जाता है। ये दोनों ही ठंडी मिठास भरी चीजें स्वाद में तो बेहतरीन होती हैं, लेकिन जब बात वजन घटाने की हो, तो हमें सोच-समझकर चुनाव करना चाहिए। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि वजन कम करने की चाह रखने वालों के लिए आइसक्रीम सही है या जेलाटो? चलिए जानते हैं इन दोनों के बीच के अंतर और कौन-सी हेल्दी चॉइस हो सकती है।

आइसक्रीम (Ice cream)

आइसक्रीम का बेसिक फॉर्मूला दूध, क्रीम और शक्कर से बनता है। इसमें फैट की मात्रा अधिक होती है, खासकर सैचुरेटेड फैट, जो लंबे समय तक अधिक मात्रा में लेने से दिल की बीमारियों, मोटापा और डायबिटीज टाइप 2 का खतरा बढ़ा सकता है।इसके अलावा, आइसक्रीम को फ्रीज करते समय इसमें हवा भरी जाती है, जिससे ये हल्की और फूली हुई लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कैलोरी कम है। एक छोटी कटोरी आइसक्रीम भी आसानी से 200-300 कैलोरी तक पहुंच सकती है।

ये भी पढ़ें

Whole Milk vs Low-Fat : कौन सा दूध आपके दिल के लिए ज्यादा सुरक्षित है?
स्वास्थ्य
Whole Milk vs. Low-Fat Which is the Safer Choice for Your Heart

जेलाटो (Gelato)

जेलाटो मूल रूप से इटली से आया एक डेयरी डेजर्ट है, जो अब भारत में भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इसका टेक्सचर आइसक्रीम से ज्यादा क्रीमी और स्मूद होता है, क्योंकि इसे कम हवा के साथ धीमी गति से फ्रीज किया जाता है।जेलाटो में आमतौर पर क्रीम की जगह दूध का इस्तेमाल ज्यादा होता है, जिससे इसमें फैट की मात्रा कम होती है। इसका मतलब है कि जेलाटो की कुल कैलोरी आइसक्रीम से थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन ध्यान दें स्वाद और टेक्सचर बनाए रखने के लिए इसमें भी चीनी डाली जाती है, जो कैलोरी बढ़ा सकती है।

वजन घटाने वालों के लिए कौन बेहतर?

अगर आप वजन घटाने की प्रक्रिया में हैं और कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो जेलाटो एक बेहतर विकल्प हो सकता है लेकिन मात्रा का ध्यान रखें।जेलाटो में फैट कम होता है, लेकिन फिर भी शुगर होती है।आइसक्रीम में फैट और कैलोरी दोनों ज्यादा होते हैं, इसलिए डाइटिंग के दौरान इसे सीमित मात्रा में ही लें। अगर आप डायरी प्रोडक्ट्स से परहेज करते हैं, तो जेलाटो की जगह सॉरबेट या फ्रूट-बेस्ड पॉप्सिकल्स आपके लिए बेहतर और कम कैलोरी विकल्प हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Brown Egg Vs White Egg: कौन सा आपकी सेहत के लिए सबसे अच्छा है? जानिए कीमतों में अंतर क्यों है?
लाइफस्टाइल
Brown Eggs vs White Eggs

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Updated on:

07 Aug 2025 03:34 pm

Published on:

07 Aug 2025 02:58 pm

Hindi News / Lifestyle News / Ice cream Vs Gelato कौन है स्वाद के साथ-साथ वजन घटाने के लिए बेहतर?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.