Cricketer Deepti Sharma: दिन भर में सिर्फ 1 रोटी और डिनर में सूप-सलाद, क्या यही है दीप्ति शर्मा का ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ बनने का राज

Deepti Sharma Fitness: आगरा की गुड्डन यानी दीप्ति शर्मा ने वीमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' बनकर दुनिया को अपनी फिटनेस का दिवाना बना दिया था। स्वाद की शौकीन दीप्ति को मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत पसंद हैं, लेकिन फिटनेस के लिए उन्होंने एक अच्छा डिसिप्लिन फॉलो किया हुआ है। आइए जानते हैं, कैसे सिर्फ सूप, सलाद और ज़बरदस्त वार्म-अप के दम पर यह बेटी बनी दुनिया की नंबर-1 ऑलराउंडर।