जया किशोरी- सुखी जीवन के लिए ये 5 चीजें व्यक्ति को तुरंत ही छोड़ देनी चाहिए

हर बात के लिए 'हां' कहना (Saying Yes To Everything): हम में से अधिकतर लोगों की आदत होती है कि हम 'ना' नहीं कह पाते। चाहे जिस काम को करने के लिए हमारा मन नहीं भी कर रहा हो तब भी हम मना करने से हिचकिचाते हैं। इस आदत की वजह से हम कई बार मुश्किलों में भी पड़ जाते हैं। इसलिए हर चींज में 'हां' कहने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें।