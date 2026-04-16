Jubin Nautiyal Marriage: जुबिन नौटियाल अब नहीं रहे सिंगल! गुपचुप तरीके से अपनी बचपन की दोस्त संग लिए सात फेरे



बता दें कि इस साल वैलेंटाइन डे पर जुबिन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फोटो शेयर की थी, तभी से फैंस के बीच शादी की चर्चा तेज हो गई थी। अब गुपचुप शादी की इस खबर ने उन सभी अटकलों पर मुहर लगा दी है। इसी के साथ काफी समय से अभिनेत्री निकिता दत्ता के साथ उनके नाम को लेकर उड़ रही अफवाहों पर भी पूरी तरह से ब्रेक लग गया है।

फिलहाल, फैंस को जुबिन की तरफ से आधिकारिक तस्वीरों और उनकी पत्नी के नाम के खुलासे का बेसब्री से इंतजार है।