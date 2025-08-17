Kharab Kidney Ke Lakshan: बार-बार थकान और सूजन का कारण सिर्फ कमजोरी नहीं, हो सकती है किडनी में सूजन प्रॉब्लम

Kharab Kidney Ke Lakshan: किडनी हमारे शरीर का नेचरल फिल्टरिंग सिस्टम है, जो खून को साफ करके टॉक्सिन्स और अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाहर निकालता है। लेकिन जब उन पर ज्यादा दबाव पड़ता है या उनमें सूजन आ जाती है, तो इसके असर शरीर पर नज़र आने लगते हैं। किडनी खराब होने के कई लक्षण शरीर में दिखते हैं, जैसे बार-बार थकान महसूस होना या शरीर में सूजन आना। अक्सर लोग इसे कमजोरी, काम का बोझ या नींद की कमी समझ बैठते हैं, लेकिन कई बार ये सामान्य लगने वाली समस्या किडनी के गंभीर रोग होने के संकेत हो सकते हैं। ऐसे में इन संकेतों को जानना बेहद जरूरी है, ताकि समय रहते आप जरूरी कदम उठा सकें। (Kidney disease symptoms)