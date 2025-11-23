Kitchen Hacks: हेल्दी कुकिंग अब होगी फटाफट, बस अपनाएं ये 5 टिप्स

Easy kitchen tricks|फोटो सोर्स – Freepik
Kitchen Hacks: आजकल की भागदौड़ भरी दिनचर्या में हेल्दी खाना पकाना कई लोगों को समय-खाऊ और मुश्किल लगता है। लेकिन सच यह है कि सही तरीके अपनाकर आप न सिर्फ कम समय में खाना तैयार कर सकते हैं, बल्कि उसे और भी पौष्टिक बना सकते हैं। यहां हम आपके लिए ऐसे 5 आसान किचन हैक्स लेकर आए हैं, जिन्हें अपनाकर आपकी कुकिंग एकदम स्मार्ट, त्वरित और हेल्दी बन जाएगी।
सबसे बड़ी दिक्कत अक्सर सब्जियां काटने, मसाले निकालने और सामग्री इकट्ठा करने में लगने वाले समय की होती है। अगर आप हफ्ते में एक दिन 1 घंटा निकालकर सारी सब्जियां साफ करके काटकर एयरटाइट कंटेनरों में रख दें, तो रोज किचन में आपका आधे से ज्यादा समय बच जाएगा। इसके अलावा, दाल, चावल और साबुत अनाज को पहले से धोकर सुखाकर स्टोर करना भी काफी काम आसान कर देता है।
रोजमर्रा की तेजी में लोग अक्सर कुकवेयर की गुणवत्ता पर कम ध्यान देते हैं, लेकिन यह आपकी सेहत पर सीधा असर डालता है। नॉन-स्टिक से ज्यादा भरोसेमंद कास्ट-आयरन, स्टेनलेस स्टील या सिरेमिक कुकवेयर चुनें। इनमें कम तेल में खाना जल्दी बनता है और पोषक तत्व भी ज्यादा बचते हैं। आइरन कड़ाही में पकी सब्जियां और दालें प्राकृतिक आयरन से भी भर जाती हैं मतलब स्वाद और सेहत दोनों का फायदा।
अगर आप समय कम होने पर भी पौष्टिक खाना चाहते हैं, तो प्रेशर कुकर और स्टीमर को अपना सबसे अच्छा साथी बना लीजिए। कुकर में दाल, सब्जी और कई तरह के अनाज मिनटों में पक जाते हैं। वहीं, स्टीमिंग न सिर्फ तेजी से खाना पकाती है बल्कि तेल का इस्तेमाल भी बेहद कम होता है। मोमोज, इडली, सब्जियां सब कुछ हेल्दी, सॉफ्ट और फटाफट तैयार।
भारतीय किचन का दिल होते हैं हमारे मसाले, लेकिन रोज-रोज तड़का बनाना कभी-कभी समय ले जाता है। एक स्मार्ट तरीका यह है कि सूखे मसालों को हल्का रोस्ट करके पाउडर बना लें और एक एयरटाइट जार में रख दें। इससे आपके मसाले ज्यादा समय तक फ्रेश रहते हैं और तड़का भी जल्दी तैयार हो जाता है। ऊपर से स्वाद और महक दोनों कई गुना बढ़ जाते हैं।
जब भूख अचानक लगती है, तो ज्यादातर लोग फ्राइड या प्रोसेस्ड चीजें खा लेते हैं। इससे बचने के लिए अपने किचन में हमेशा कुछ हेल्दी, रेडी-टू-ईट स्नैक्स रखें जैसे भुने चने, मखाने, ड्राई फ्रूट्स या होममेड ग्रेनोला। इससे आपको बिना झंझट के तुरंत एनर्जी मिल जाती है और ओवरईटिंग से भी बचाव होता है।
