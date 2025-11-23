Kitchen Hacks: हेल्दी कुकिंग अब होगी फटाफट, बस अपनाएं ये 5 टिप्स



सबसे बड़ी दिक्कत अक्सर सब्जियां काटने, मसाले निकालने और सामग्री इकट्ठा करने में लगने वाले समय की होती है। अगर आप हफ्ते में एक दिन 1 घंटा निकालकर सारी सब्जियां साफ करके काटकर एयरटाइट कंटेनरों में रख दें, तो रोज किचन में आपका आधे से ज्यादा समय बच जाएगा। इसके अलावा, दाल, चावल और साबुत अनाज को पहले से धोकर सुखाकर स्टोर करना भी काफी काम आसान कर देता है।