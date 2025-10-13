Patrika LogoSwitch to English

Cancer Risk: सावधान! आपकी रसोई में छुपा है कैंसर का खतरा, जानिए कौन-सी चीजें हैं जिम्मेदार

Cancer Risk In kitchen: क्या आप जानते हैं कि यही हमारी रसोई कभी-कभी हमारी सेहत के लिए बड़ा खतरा बन सकती है?किचन में मौजूद कुछ चीजें हमारे शरीर में धीरे-धीरे जहर की तरह असर करने लगती हैं।

MEGHA ROY

Oct 13, 2025

Daily kitchen items that increase cancer risk|फोटो सोर्स – Freepik

Cancer Risk In Kitchen: किचन हमारे लिए सबसे जरूरी हिस्सों में से एक होता है क्योंकि यहीं वह जगह होती है जहां खाने-पीने की सारी चीजें मौजूद होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही हमारी रसोई कभी-कभी हमारी सेहत के लिए बड़ा खतरा बन सकती है?किचन में मौजूद कुछ चीजें हमारे शरीर में धीरे-धीरे जहर की तरह असर करने लगती हैं, जो कैंसर जैसे बड़े खतरे का कारण बन सकती हैं।आइए जानते हैं किचन की वे कौन-सी चीजें हैं जिनसे हमें दूरी बना लेनी चाहिए।

प्रोसेस्ड फूड्स

बाजार में मिलने वाले रेडी-टू-ईट फूड्स जैसे चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, और केक मिक्स भले ही झटपट तैयार हो जाते हैं, लेकिन इनके पीछे छिपे होते हैं प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर और अन्य केमिकल्स। यह पदार्थ पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं और लंबे समय तक सेवन से कैंसर जैसी बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है।

ज्यादा तला-भुना खाना

तेल में डीप फ्राई किए गए भोजन को बार-बार खाना आपकी सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। बार-बार गरम तेल में तलने से एक्राइलामाइड नामक हानिकारक तत्व बनता है, जो वैज्ञानिक शोधों के अनुसार कैंसर का एक बड़ा कारण बन सकता है।

आर्टिफिशियल कलर वाले फूड्स से सावधान

खाने को रंगीन और आकर्षक बनाने के लिए कई पैकेज्ड प्रोडक्ट्स में मिलाए जाते हैं सिंथेटिक कलर्स। ये केमिकल्स न केवल लिवर और किडनी पर असर डालते हैं बल्कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को भी जन्म दे सकते हैं।

प्लास्टिक कंटेनर से दूरी बनाएं

आजकल प्लास्टिक डब्बों का इस्तेमाल आम हो गया है, लेकिन इनमें मौजूद बीपीए और अन्य केमिकल्स गर्म खाने के संपर्क में आकर हमारे शरीर में पहुंच सकते हैं। इससे कैंसर का खतरा बढ़ता है। बेहतर है कि खाना स्टोर करने के लिए कांच या स्टेनलेस स्टील के कंटेनर का इस्तेमाल करें यह ज्यादा सुरक्षित और सेहतमंद विकल्प है।

शक्कर और पैकेज्ड ड्रिंक्स

पैकेज्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स में अत्यधिक मात्रा में शक्कर और कृत्रिम रंग व स्वाद होते हैं। नियमित रूप से इनका सेवन करने से मोटापा, डायबिटीज़ और कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ सकता है।

अपनाएं ये हेल्दी विकल्प

  • भूख लगने पर चिप्स या पैकेज्ड स्नैक्स की जगह भुने हुए चने, मखाने या मूंग दाल से बने हेल्दी स्नैक्स खाएं।
  • तेल में तले भोजन की बजाय चुनें ग्रिल की हुई या भाप में पकी सब्जिंयां, स्टीम इडली आदि।
  • स्टेनलेस स्टील, कांच या मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें और प्लास्टिक और एल्यूमिनियम से दूरी बनाएं।
  • मीठे ड्रिंक के रूप में नारियल पानी, नींबू पानी या घर का बना ताजा फलों का रस चुनें, बाजार के मीठे ड्रिंक्स नहीं।
  • डेसर्ट में ताजे फल या गुड़ से बनी प्राकृतिक मिठाइयां खाएं और शुगर से भरपूर मिठाइयों से बचें।

Hindi News / Lifestyle News / Cancer Risk: सावधान! आपकी रसोई में छुपा है कैंसर का खतरा, जानिए कौन-सी चीजें हैं जिम्मेदार

