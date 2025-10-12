Amitabh Bachchan: जानिए कैसे अमिताभ बच्चन 83 साल की उम्र में भी रहते हैं इतने फिट और एक्टिव

Healthy lifestyle of Amitabh Bachchan|फोटो सोर्स – amitabhbachchan/Instagram
Amitabh Bachchan Fitness Mantra: 83 साल की उम्र में जहां ज्यादातर लोग रिटायर होकर आराम करना पसंद करते हैं, वहीं अमिताभ बच्चन आज भी फिल्मों, टीवी शोज और विज्ञापनों में उतनी ही ऊर्जा और जोश के साथ नजर आते हैं, जैसे वो अपने यंग दिनों में दिखाई देते थे। उनका डेडिकेशन, अनुशासित लाइफस्टाइल और फिटनेस के प्रति गंभीरता आज की युवा पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा है।आईओए जनते है महानायक की फिटनेस और एनर्जी का राज।
सुबह की शुरुआत बिग बी हमेशा प्राणायाम से करते हैं। उनकी फिटनेस ट्रेनर वृंदा भट्ट, जो पिछले दो दशकों से उन्हें गाइड कर रही हैं, बताती हैं कि ये आदत वो सालों से बिना रुके निभा रहे हैं।
प्राणायाम न सिर्फ शरीर को ऊर्जावान बनाता है, बल्कि मानसिक तनाव को भी काफी हद तक दूर करता है। यही वजह है कि चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों न हो, अमिताभ बच्चन सुबह की ये रूटीन मिस नहीं करते।
अमिताभ बच्चन की एक और खास आदत है हर दिन तुलसी का सेवन करना। उनके अनुसार तुलसी न सिर्फ इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, बल्कि यह शरीर को डिटॉक्स करने का भी काम करती है।
खांसी-जुकाम हो या मौसमी बदलाव, तुलसी उन्हें इन सबसे बचाने में मदद करती है।
बिग बी अपने खाने को लेकर बेहद अनुशासित रहते हैं। उनके दिन की शुरुआत हेल्दी और एनर्जेटिक नाश्ते से होती है, जिसमें वह प्रोटीन शेक, बादाम जैसे ड्रायफ्रूट्स, दलिया और नारियल पानी शामिल करते हैं। ये सभी चीजें न सिर्फ शरीर को भरपूर ऊर्जा देती हैं, बल्कि उम्र के साथ धीमा पड़ने वाले मेटाबॉलिज्म को भी सक्रिय बनाए रखती हैं। उनकी यह हेल्दी शुरुआत पूरे दिन उन्हें फिट और एक्टिव बनाए रखने में मदद करती है।
अमिताभ बच्चन आज भी खुद को हेल्दी और फिट बनाए रखने के लिए अपनी जीवनशैली में कड़ी अनुशासन अपनाते हैं। वह कुछ चीज़ों से पूरी तरह दूरी बनाए रखते हैं, जैसे शक्कर (चीनी), चावल और नॉनवेज फूड। उनकी डाइट पूरी तरह से घर के बने, हल्के, सादे और संतुलित भोजन पर आधारित होती है। बिग बी खाने को केवल शरीर की जरूरत मानते हैं, न कि स्वाद के पीछे भागने का जरिया। यही कारण है कि उम्र के इस पड़ाव पर भी उनकी सेहत और एनर्जी कमाल की बनी हुई है
इतनी व्यस्तता के बावजूद बिग बी हर दिन हल्का-फुल्का एक्सरसाइज या योगा करना नहीं भूलते।
चाहे शूटिंग हो या ट्रैवल, उनका वर्कआउट रूटीन कभी ब्रेक नहीं होता। यही अनुशासन उन्हें आज भी ऊर्जावान बनाए हुए है।
