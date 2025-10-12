Amitabh Bachchan: जानिए कैसे अमिताभ बच्चन 83 साल की उम्र में भी रहते हैं इतने फिट और एक्टिव

अमिताभ बच्चन आज भी खुद को हेल्दी और फिट बनाए रखने के लिए अपनी जीवनशैली में कड़ी अनुशासन अपनाते हैं। वह कुछ चीज़ों से पूरी तरह दूरी बनाए रखते हैं, जैसे शक्कर (चीनी), चावल और नॉनवेज फूड। उनकी डाइट पूरी तरह से घर के बने, हल्के, सादे और संतुलित भोजन पर आधारित होती है। बिग बी खाने को केवल शरीर की जरूरत मानते हैं, न कि स्वाद के पीछे भागने का जरिया। यही कारण है कि उम्र के इस पड़ाव पर भी उनकी सेहत और एनर्जी कमाल की बनी हुई है