Akshay Kumar Health: तीन बार इस भयंकर बीमारी से लड़कर जीते अक्षय कुमार, फिर ऐसे हुए फिट

Akshay Kumar Diet Plan: बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार सिर्फ एक्टिंग के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी जबरदस्त फिटनेस के लिए भी पहचाने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अब तक तीन बार COVID-19 से जंग लड़ी है?अप्रैल 2021,मई 2022 और जुलाई 2024 ।इन तीनों बार उन्होंने बीमारी को मात दी और हर बार पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर वापसी की। सवाल ये उठता है कि आखिर 58 साल की उम्र में भी अक्षय कुमार इतना फिट और एनर्जेटिक कैसे हैं?