Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Akshay Kumar Health: तीन बार इस भयंकर बीमारी से लड़कर जीते अक्षय कुमार, फिर ऐसे हुए फिट

Akshay Kumar Health: फिटनेस और जज्बे की मिसाल बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार हैं। उन्होंने न केवल एक बार, बल्कि तीन बार एक भयंकर बीमारी से लड़कर अपनी जिंदगी जीती है।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 04, 2025

Akshay Kumar wellness journey, early dinner, Akshay Kumar fitness tips,

Akshay Kumar battle with disease|फोटो सोर्स – akshaykumar

Akshay Kumar Diet Plan: बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार सिर्फ एक्टिंग के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी जबरदस्त फिटनेस के लिए भी पहचाने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अब तक तीन बार COVID-19 से जंग लड़ी है?अप्रैल 2021,मई 2022 और जुलाई 2024 ।इन तीनों बार उन्होंने बीमारी को मात दी और हर बार पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर वापसी की। सवाल ये उठता है कि आखिर 58 साल की उम्र में भी अक्षय कुमार इतना फिट और एनर्जेटिक कैसे हैं?

सुबह का सूरज कभी मिस नहीं किया


अक्षय खुद कहते हैं की उन्होंने 58 साल के है , लेकिन आज तक अपनी जिंदगी में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ जब मैंने सूरज उगते हुए ना देखा हो।” सरहज के दरसाहन करने के बाद ही अक्षय की हेल्दी लाइफस्टाइल की शुरुआत होती है । उनका मानना है कि सूरज के साथ उठने से दिनभर शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और मन शांत रहता है।

जल्दी खाना, जल्दी सोना- अक्षय का फिटनेस फॉर्मूला


अक्षय रात 6:30 बजे तक अपना डिनर कर लेते हैं और फिर रात 9 बजे तक सो जाते हैं। उनके लिए नींद और डाइजेशन, दोनों ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है।वह शाम 6:30 बजे तक डिनर खत्म कर लेते। वो कहते हैं कि जब हमारी आंखें, पैर और हाथ रात को आराम कर रहे होते हैं, तो पेट को भी आराम मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम देर से खाना खाते हैं, तो पेट को ठीक से आराम नहीं मिल पाता।

देसी स्टाइल इंटरमिटेंट फास्टिंग


हाल ही में एक इवेंट में अक्षय ने बताया कि वो हर सोमवार को पूरे 24 घंटे का व्रत रखते हैं। रविवार रात डिनर के बाद सीधे मंगलवार की सुबह कुछ खाते हैंइसे आप ‘देसी इंटरमिटेंट फास्टिंग’ कह सकते हैं। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि इस तरह का व्रत मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करता है, शरीर की सर्कैडियन रिदम को बैलेंस करता है, नींद बेहतर बनाता है और शरीर को नेचुरली डिटॉक्स करता है।

अक्षय का देसी वर्कआउट


जहां बाकी एक्टर्स जिम में घंटों वेट लिफ्ट करते हैं, वहीं अक्षय कुमार का फिटनेस स्टाइल एकदम अलग है जैसे मार्शल आर्ट्स योगा,स्विमिंग,खेल-कूद वहीं उनका मानना है कि फिट रहने के लिए मशीनों की नहीं, मूवमेंट की जरूरत होती है।

ये भी पढ़ें

Tamanna Bhatia Diet Plan: बिना दिन में सोए, सख्त डाइट और समय पर वर्कआउट है तमन्ना भाटिया की फिटनेस का राज
लाइफस्टाइल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

04 Oct 2025 02:03 pm

Hindi News / Health / Akshay Kumar Health: तीन बार इस भयंकर बीमारी से लड़कर जीते अक्षय कुमार, फिर ऐसे हुए फिट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Migraine Pain: लगातार माइग्रेन और सिरदर्द, जानें कौन सी गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत?

Migraine pain, Migraine pain causes, Chronic migraine, Headache causes, Migraine symptoms, Migraine and neurological disorders,
स्वास्थ्य

Doctors Bad Handwriting : डॉक्टर की राइटिंग खराब क्यों, 3 डॉक्टर्स की जुबानी सुनिए, कोर्ट के फैसले के बाद सुधार की उम्मीद

Doctors Bad Handwriting reason, Doctors Bad writing, Doctors Bad Handwriting meme, Doctors Bad Handwriting Photo,
Patrika Special News

Pollution Effect Heart: दिल के लिए प्रदूषण बना ‘साइलेंट किलर’, हर साल लाखों मौत, बचाव के लिए बदलें ये आदतें

AIR Pollution,Air pollution heart disease risk,Stroke caused by air pollution
लाइफस्टाइल

पेरेंट्स सावधान! 2 साल से कम बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं Cough Syrups, Health Ministry ने जारी की चेतावनी

Health Ministry Advisory
स्वास्थ्य

सावधान! कम उम्र में बड़ा खतरा, गुदा से खून बहना हो सकता है Colorectal Cancer का इशारा

Colorectal Cancer Risk,colorectal cancer,rectal bleeding,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.