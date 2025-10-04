Akshay Kumar Health: तीन बार इस भयंकर बीमारी से लड़कर जीते अक्षय कुमार, फिर ऐसे हुए फिट

Akshay Kumar battle with disease|फोटो सोर्स – akshaykumar
Akshay Kumar Diet Plan: बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार सिर्फ एक्टिंग के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी जबरदस्त फिटनेस के लिए भी पहचाने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अब तक तीन बार COVID-19 से जंग लड़ी है?अप्रैल 2021,मई 2022 और जुलाई 2024 ।इन तीनों बार उन्होंने बीमारी को मात दी और हर बार पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर वापसी की। सवाल ये उठता है कि आखिर 58 साल की उम्र में भी अक्षय कुमार इतना फिट और एनर्जेटिक कैसे हैं?
अक्षय खुद कहते हैं की उन्होंने 58 साल के है , लेकिन आज तक अपनी जिंदगी में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ जब मैंने सूरज उगते हुए ना देखा हो।” सरहज के दरसाहन करने के बाद ही अक्षय की हेल्दी लाइफस्टाइल की शुरुआत होती है । उनका मानना है कि सूरज के साथ उठने से दिनभर शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और मन शांत रहता है।
अक्षय रात 6:30 बजे तक अपना डिनर कर लेते हैं और फिर रात 9 बजे तक सो जाते हैं। उनके लिए नींद और डाइजेशन, दोनों ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है।वह शाम 6:30 बजे तक डिनर खत्म कर लेते। वो कहते हैं कि जब हमारी आंखें, पैर और हाथ रात को आराम कर रहे होते हैं, तो पेट को भी आराम मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम देर से खाना खाते हैं, तो पेट को ठीक से आराम नहीं मिल पाता।
हाल ही में एक इवेंट में अक्षय ने बताया कि वो हर सोमवार को पूरे 24 घंटे का व्रत रखते हैं। रविवार रात डिनर के बाद सीधे मंगलवार की सुबह कुछ खाते हैंइसे आप ‘देसी इंटरमिटेंट फास्टिंग’ कह सकते हैं। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि इस तरह का व्रत मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करता है, शरीर की सर्कैडियन रिदम को बैलेंस करता है, नींद बेहतर बनाता है और शरीर को नेचुरली डिटॉक्स करता है।
जहां बाकी एक्टर्स जिम में घंटों वेट लिफ्ट करते हैं, वहीं अक्षय कुमार का फिटनेस स्टाइल एकदम अलग है जैसे मार्शल आर्ट्स योगा,स्विमिंग,खेल-कूद वहीं उनका मानना है कि फिट रहने के लिए मशीनों की नहीं, मूवमेंट की जरूरत होती है।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल