अल्सर से हैं परेशान? इस नेचुरल रेमेडी से पा सकते है आराम, खांसी व हार्मोन असंतुलन में भी असरदार

नई दिल्लीPublished: May 10, 2023 11:01:37 am

Licorice Root, Mulethi: नेचुरल या होम रेमेडीज कई घरों में फर्स्ट एड की तरह इस्तेमाल होते हैं। छोटी- मोती शारीरिक समस्याओं के लिए या फिर किसी बीमारी के बचाव के रूप में कुछ जड़ी बूटियों का उपयोग सालों से होता आया है। आज इस आर्टिकल में हम ऐसी ही एक असरदार नेचुरल रेमेडी की बात करेंगे जिससे अल्सर, अस्थमा, इन्फेक्शन और दर्द जैसी कई स्थितियों का इलाज किया जाता है।

Know the Secrets of Licorice Root and Ways it Enhances Well-being