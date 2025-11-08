Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

Lime Vs Lemon: नींबू जैसा दिखने वाला ये लाइम क्या है, जानिए दोनों की बीच क्या है अंतर

Lime Vs Lemon: Lime Vs Lemon: अक्सर लोग लेमन और लाइम को एक जैसा मान लेते हैं, लेकिन क्या वास्तव में दोनों एक जैसे होते हैं या दोनों में कोई फर्क है? आइए जानते हैं, इन दोनों के रंग, स्वाद और सेहत पर असर से जुड़ी दिलचस्प जानकारी।

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 08, 2025

lemon,Fact,Lime,lemon,what is lime, what is lemon,

Health benefits of lemon and lime|फोटो सोर्स – Freepik

Lime Vs Lemon: हम अक्सर नींबू और लाइम को एक ही समझ लेते हैं, क्योंकि दोनों दिखते तो लगभग एक जैसे हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया कि अंग्रेजी में नींबू के लिए कभी Lime, तो कभी Lemon बोला जाता है?क्या ये सिर्फ अलग-अलग देशों के नाम हैं जैसे अमेरिका में Lime और ब्रिटेन में Lemon? या सच में दोनों में कोई फर्क है? आइए जानें, आखिर लाइम और नींबू में क्या फर्क है और किसका सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा फायदेमंद है।

रंग और पहचान


भारत में जिसे हम “नींबू” कहते हैं, वह असल में लाइम (Lime) होता है इसका रंग हल्का हरा और आकार छोटा होता है। वहीं लेमन (Lemon) पकने पर चमकीला पीला और थोड़ा बड़ा, अंडाकार आकार का होता है। लेमन का छिलका मोटा और खुरदुरा होता है, जबकि लाइम का पतला और चिकना, इसलिए लाइम से रस निकालना आसान होता है।

पोषण और स्वास्थ्य लाभ

दोनों ही सिट्रस फल विटामिन C के बेहतरीन स्रोत हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं।हालांकि, लेमन में विटामिन C, पोटैशियम, फोलेट और विटामिन B6 की मात्रा लाइम की तुलना में थोड़ी अधिक होती है।दोनों में मौजूद सिट्रिक एसिड (C6H8O7) पाचन को बेहतर बनाता है और त्वचा के लिए भी फायदेमंद होता है।

स्वाद के मामले में दोनों की पहचान

लाइम का स्वाद ज्यादा खट्टा और तीखा होता है, जो नमकीन व्यंजनों या ड्रिंक्स में ताजगी लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
वहीं, लेमन का स्वाद तुलना में हल्का और थोड़ा मीठा होता है, इसलिए इसे मीठे और नमकीन दोनों तरह के व्यंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे लेमन टार्ट, लेमन वॉटर, सलाद ड्रेसिंग या बेकिंग आइटम्स।

लेमन और लाइम का इस्तेमाल

किचन में लाइम और लेमन दोनों का उपयोग अलग-अलग तरीकों से किया जाता है।लाइम का इस्तेमाल ज्यादातर उन ड्रिंक्स या डिशेज में किया जाता है, जिनमें थोड़ी अधिक खट्टास चाहिए जैसे चाट, मॉकटेल या सलाद ड्रेसिंग।वहीं, लेमन का उपयोग स्वाद को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। इसे अक्सर नमकीन व्यंजनों, सूप या मरीनेशन में मिलाया जाता है ताकि स्वाद में हल्की ताजगी और संतुलन बना रहे।

Honey Vs Jaggery मीठे में छिपा सेहत का राज,रोजाना इस्तेमाल के लिए क्या है बेहतर
लाइफस्टाइल
Honey vs Jaggery comparison, Natural sugar alternatives

Hindi News / Lifestyle News / Lime Vs Lemon: नींबू जैसा दिखने वाला ये लाइम क्या है, जानिए दोनों की बीच क्या है अंतर

लाइफस्टाइल

स्वास्थ्य

