Magh gupt navratri 2025: गुप्त नवरात्रि में रख रहे हैं व्रत तो फलाहार में इन चीजों को करें शामिल, सेहत रहेगी दुरुस्त

व्रत में उपवास रखना शरीर के लिए फायदेमंद माना जाता है, और खासकर जब आप लगातार 9 दिन तक व्रत करते हैं, तो इसका प्रभाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक रूप से दिखता है। इसलिए आज हम बताएंगे व्रती को व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए, जिससे शरीर में ऊर्जा बनी रहे और पूजा अच्छे से पूर्ण हो।

Magh gupt navratri: गुप्त नवरात्रि में क्या खाना उचित है (What is appropriate to eat during Gupt Navratri?) व्रती को इन नौ दिनों के उपवास में यह ध्यान रखना चाहिए कि फलाहार में गेहूं के आटे और नमक का इस्तेमाल वर्जित होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ पोषक पदार्थ हैं जिन्हें आप व्रत के दौरान खा सकते हैं, जैसे साबूदाना, कुट्टू के आटे, और सिंघाड़े के आटे से बने व्यंजन।इन चीजों का सेवन करने से शरीर को पानी की कमी महसूस नहीं होती और ऊर्जा मिलती है। ये सभी विकल्प आपको न केवल पोषण प्रदान करेंगे, बल्कि व्रत के दौरान शरीर को भरपूर ऊर्जा भी देंगे।

नवरात्रि के व्रत में क्या न खाएं (What not to eat during Navratri fast) नवरात्रि के व्रत में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे ज्यादा तला-भुना और तेल वाला खाना न खाएं। इन चीजों में बैड कैलोरी होती है, जो आपकी सेहत पर नकारात्मक असर डाल सकती है। इससे बचने के लिए हल्के और ताजे खाद्य पदार्थों का सेवन करें।

गुप्त नवरात्रि व्रत के लिए मखाना खीर रेसिपी (Makhana Kheer Recipe for Gupta Navratri Fast) Simple makhana kheer recipe सबसे पहले मखानों को अच्छे से धोकर सुखा लें। फिर एक कढ़ाई में 1-2 चम्मच घी गर्म करें और उसमें मखानों को धीमी आंच पर हल्का सा भूनें, जब तक वे कुरकुरे न हो जाएं। मखाने भूनने के बाद उन्हें दरदरा कूट लें। फिर एक पैन में दूध डालकर उसे उबालें। दूध को उबालते समय, बीच-बीच में उसे चलाते रहें ताकि वह जलने न पाए। जब दूध में अच्छे से उबाल आ जाए तो उसमें भुने हुए मखाने डालें और धीमी आंच पर कुछ मिनट तक पकने दें, ताकि मखाने दूध में अच्छी तरह से घुल जाएं। अब उसमें चीनी डालें और उसे अच्छी तरह से घोलने के लिए 2-3 मिनट तक पकने दें। फिर इलायची पाउडर डालें और अच्छी तरह से मिला लें। खीर में स्वाद के लिए कटी हुई ड्राई फ्रूट्स डालें और फिर 2-3 मिनट और पकने दें। साथ ही अगर आप खीर को और आकर्षक बनाना चाहते हैं तो उसमें केसर डाल सकते हैं, जिससे खीर को एक खूबसूरत रंग और स्वाद मिलेगा।

