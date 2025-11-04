Anand Mahindra Fitness Routine: महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन की फिटनेस सीक्रेट, कार्डियो वर्कआउट्स के साथ-साथ 20 मिनट की मेडिटेशन है फिटनेस का राज

Anand Mahindra Fitness Routine: भारत के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक आनंद महिंद्रा न सिर्फ अपने बिजनेस विजन और नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अपनी सादगी और अनुशासित फिटनेस लाइफस्टाइल के कारण भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। 70 वर्ष की उम्र में भी उनकी ऊर्जा, पॉजिटिविटी और फिटनेस देखकर कोई भी हैरान रह जाता है। उन्होंने अपने फिटनेस का राज ट्विटर पर साझा करते हुए बताया कि वे कैसे एक संतुलित जीवनशैली अपनाते हैं, जिसमें योग, मेडिटेशन और हल्के व्यायाम को नियमित रूप से शामिल करते हैं।