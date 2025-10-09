Obesity Exercises Side Effects: मोटापा घटाने की एक्सरसाइज कैसे है खतरनाक, फैट बर्न के चक्कर में ना करें ये गलतियां

Obesity Exercises Side Effects: अचानक वजन बढ़ने की चिंता, हम में से बहुत से लोग बिना सोचे-समझे एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। कुछ लोग मोटापा कम करने के लिए जिम का रुख करते हैं, तो कुछ सुबह की सैर या रनिंग को अपनी दिनचर्या बना लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोटापे की स्थिति में अचानक की गई कड़ी एक्सरसाइज से शरीर को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है? आइए जानते हैं कि हार्ड सर्जरी जानलेवा कैसे बन सकती है।