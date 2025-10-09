Patrika LogoSwitch to English

Obesity Exercises Side Effects: मोटापा घटाने की एक्सरसाइज कैसे है खतरनाक, फैट बर्न के चक्कर में ना करें ये गलतियां

Obesity Exercises Side Effects: क्या आप जानते हैं कि मोटापे की स्थिति में अचानक की गई कड़ी एक्सरसाइज से शरीर को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है? आइए जानते हैं कि हार्ड सर्जरी जानलेवा कैसे बन सकती है।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 09, 2025

Over Exercising Effects,Over Exercising Side Effects,

Weight loss exercise dangers|फोटो सोर्स – Freepik

Obesity Exercises Side Effects: अचानक वजन बढ़ने की चिंता, हम में से बहुत से लोग बिना सोचे-समझे एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। कुछ लोग मोटापा कम करने के लिए जिम का रुख करते हैं, तो कुछ सुबह की सैर या रनिंग को अपनी दिनचर्या बना लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोटापे की स्थिति में अचानक की गई कड़ी एक्सरसाइज से शरीर को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है? आइए जानते हैं कि हार्ड सर्जरी जानलेवा कैसे बन सकती है।

कड़ी एक्सरसाइज का उल्टा असर पड़ता है खासकर दिल और जोड़ों पर

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (2019-21) के मुताबिक, भारत में लगभग 24% पुरुष मोटापे का शिकार हैं, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण है बैठी-बैठी जीवनशैली, जंक फूड का अत्यधिक सेवन और शारीरिक गतिविधियों की कमी।लेकिन जब लोग बिना सही डायट और प्रोफेशनल सलाह के सीधे कड़ी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तब शरीर पर इसका उल्टा असर पड़ता है खासकर दिल और जोड़ों पर।

कैसे होती है बिना गाइडेंस एक्सरसाइज से नुकसान?


अचानक वर्कआउट मोटे लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है।भारी शरीर से दिल पर ज्यादा दबाव पड़ता है।वहीं अचानक एक्सरसाइज से हो सकते हैं हाई BP, ब्लड वेसल्स में गड़बड़ी, दिल की बीमारी,जोड़ों पर भी असर घुटनों, टखनों में दर्द, सूजन और घिसाव साथ ही लंबा चलना भी कर सकता है मांसपेशियों में चोट।

मोटापे पर नियंत्रण के लिए तीन आसान कदम

डाइट
रोजाना 500-750 कैलोरी कम करें। संतुलित भोजन लें प्रोटीन, सब्जियां, फल और स्वस्थ वसा शामिल करें। क्रैश डाइट से बचें।

शारीरिक गतिविधि
दिन में चलना, सीढ़ियां चढ़ना, और हल्के घरेलू काम करें। लंबे समय तक बैठे रहने से बचें और बीच-बीच में हल्की एक्सरसाइज करें।

नियंत्रित व्यायाम
डॉक्टर या ट्रेनर की सलाह से ही कार्डियो (तेज चलना, तैराकी) और रेसिस्टेंस ट्रेनिंग करें। व्यायाम धीरे-धीरे बढ़ाएं ताकि शरीर पर अधिक दबाव न पड़े।

