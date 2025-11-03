Patrika LogoSwitch to English

Malaika Arora Boyfriend: मलाइका का “मिस्ट्री मैन” कौन है, बॉयफ्रेंड या मैनेजर? साथ में वीडियो हो रहा वायरल

Malaika Arora Boyfriend: मलाइका अरोड़ा अक्सर मीडिया की हेडलाइन्स में छाई रहती हैं, लेकिन इस बार मलाइका चर्चा में हैं अपने नए बॉयफ्रेंड को लेकर। हाल ही में वह मुंबई के एक कॉन्सर्ट में एक खास शख्स के साथ नजर आईं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 03, 2025

Bollywood, Malaika Arora, Malaika Arora video, Malaika Arora

Malaika Arora new relationship|फोटो सोर्स-malaikaaroraofficial/Instagram

Malaika Arora Boyfriend: मलाइका अरोड़ा, जो बॉलीवुड की सबसे हॉट और खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक मानी जाती हैं, अपने बोल्ड लुक, डांस, योगा और स्टाइलिश अंदाज के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। वह अक्सर मीडिया की हेडलाइन्स में छाई रहती हैं, लेकिन इस बार मलाइका चर्चा में हैं अपने नए बॉयफ्रेंड को लेकर। हाल ही में वह मुंबई के एक कॉन्सर्ट में एक खास शख्स के साथ नजर आईं। फैंस अब यही जानना चाहते हैं कि अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद आखिर यह शख्स कौन है मलाइका का नया बॉयफ्रेंड या फिर उनका मैनेजर?

मिस्ट्री मैन संग दिखीं मलाइका अरोड़ा

मलाइका अरोड़ा का वायरल वीडियो शनिवार रात मुंबई के MMRDA ग्राउंड का बताया जा रहा है, जहां ग्रैमी अवॉर्ड विनर सिंगर एन्क्रिक इग्लेसियस का लाइव कॉन्सर्ट आयोजित हुआ था। इस इवेंट में कई मशहूर सितारे पहुंचे थे। मलाइका इस दौरान ब्राउन ट्राउजर्स और फिटेड टैंक टॉप में बेहद ग्लैमरस नजर आईं। हालांकि, अब सोशल मीडिया पर उनके लुक से ज्यादा चर्चा उस मिस्ट्री मैन की हो रही है, जो उनके साथ दिखाई दे रहा था।

कौन हैं मलाइका का मिस्ट्री मैन?

मलाइका के साथ नजर आने वाले शख्स का नाम हर्ष मेहता बताया जा रहा है, जो सिर्फ 33 साल के हैं और मुंबई में रहते हैं। बताया जाता है कि हर्ष मेहता का संबंध बेल्जियम के एक डायमंड बिजनेस फैमिली से है।

“मिस्ट्री मैन” नए बॉयफ्रेंड नहीं

हालांकि कई रेडिट यूजर्स ने खुलासा किया है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में जिस शख्स के साथ मलाइका नजर आ रही हैं, वह उनका नया बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उनके मैनेजर हैं। बताया गया है कि यह शख्स अक्सर मलाइका के साथ पब्लिक इवेंट्स और शूट्स में दिखाई देता है और उनकी अपीयरेंस को मैनेज करता है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कमेंट किया, “"Fake information, he is her manager," ” वहीं दूसरे ने लिखा, “Guys, chill this man has been with her at shoots before too."”

ये भी पढ़ें

मलाइका का पसंदीदा है Balloon Facial Exercise, जानिए कैसे करते हैं ये
लाइफस्टाइल
Malaika Arora favourite balloon facial

