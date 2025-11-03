Malaika Arora Boyfriend: मलाइका का “मिस्ट्री मैन” कौन है, बॉयफ्रेंड या मैनेजर? साथ में वीडियो हो रहा वायरल

Malaika Arora Boyfriend: मलाइका अरोड़ा, जो बॉलीवुड की सबसे हॉट और खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक मानी जाती हैं, अपने बोल्ड लुक, डांस, योगा और स्टाइलिश अंदाज के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। वह अक्सर मीडिया की हेडलाइन्स में छाई रहती हैं, लेकिन इस बार मलाइका चर्चा में हैं अपने नए बॉयफ्रेंड को लेकर। हाल ही में वह मुंबई के एक कॉन्सर्ट में एक खास शख्स के साथ नजर आईं। फैंस अब यही जानना चाहते हैं कि अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद आखिर यह शख्स कौन है मलाइका का नया बॉयफ्रेंड या फिर उनका मैनेजर?