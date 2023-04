सेलिब्रिटी मास्टरशेफ गैरी ने दिखाया साउथ इंडियन क्यूजीन के लिए अपना प्यार, बनाया क्रिस्पी मेदू वड़ा

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Apr 14, 2023 11:04:44 am

Masterchef Gary's love for Medu Vada : पॉपुलर ऑस्ट्रेलियन शेफ और टेलीविजन पर्सनालिटी शेफ गैरी मेहिगन (Australian Chef Gary Mehigan), जो साउथ इंडियन रेसिपीज के फैन है, ने हाल ही में बनाया मेदु वडा। उन्होंने हमेशा साउथ इंडियन खाने (South indian food) के स्वाद और उसे पकाने के तरीकों की तारीफ की हैं। शेफ गैरी अक्सर कनोश (Conosh, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो फूड क्लासेस आयोजित करता है) के साथ इंडिया में वर्कशॉप और कलनेरी इवेंट्स करते हैं। इसी सिलसिले में वे अप्रैल 26 को हैदराबाद में होंगे।





Masterchef Gary whips up delicious medu vada, will visit Hyderabad in April