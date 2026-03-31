Meena Kumari Death Anniversary: बिना किसी महंगे ट्रीटमेंट के कैसे ‘ट्रैजेडी क्वीन’ के चेहरे पर रहता था गजब का ग्लो?

Meena Kumari Death Anniversary: मार्च महीने का आखिरी, यानी आज का दिन भारतीय सिनेमा के इतिहास के लिए बेहद भावुक दिन है। क्योंकि, 31 मार्च 1972 को 'पाकीजा' जैसी अमर फिल्म देने वाली ट्रैजेडी क्वीन मीना कुमारी ने दुनिया को अलविदा कहा था। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम सिर्फ एक महान अभिनेत्री को ही याद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस खूबसूरती को भी सलाम कर रहे हैं जो समय के साथ कभी कम नहीं हुई। उस दौर में मीना कुमारी की सुंदरता का जादू कुछ ऐसा था कि उनके गुजरने के दशकों बाद भी आज की पीढ़ी उनके स्टाइल, उनके पोज और उनकी सादगी की तारीफ करते नहीं थकती है।