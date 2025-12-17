17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Messi Vantara Visit: मेसी की आरती से चर्चा में आया वनतारा, हाथियों को मिलता है जकूजी बाथ, जानिए देखभाल पर करोड़ों का खर्च

Vantara Lifestyle: रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी का जानवरों के प्रति गहरा प्रेम किसी से छुपा नहीं है। वनतारा में हाथियों को ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं, जिनकी चर्चा दुनियाभर में होती है। जानिए वनतारा को इतना खास क्या बनाता है?

3 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 17, 2025

Elephant Daily Diet 130 Kg, Luxury Animal Care Centre, Vantara Jamnagar Reliance,

Anant Ambani Elephant Care Cost|फोटो सोर्स -Patrika.com

Vantara Lifestyle: फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेसी की भारत यात्रा के दौरान अनंत अंबानी के ड्रीम प्रोजेक्ट वनतारा (Anant Ambani’s Vantara) का जिक्र भी खूब चर्चा में रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी द्वारा शुरू किया गया यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक वाइल्डलाइफ सेंटर नहीं, बल्कि जानवरों के संरक्षण और पुनर्वास की एक अनोखी पहल है।वनतारा में हाथियों को ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं, जिनकी चर्चा दुनियाभर में होती है। अब सवाल यही है कि हाथियों की इस शाही देखभाल पर अनंत अंबानी हर साल कितना खर्च करते हैं, और वनतारा को इतना खास क्या बनाता है?

Lionel Messi Vantara Visit: अनंत अंबानी और राधिका अंबानी के साथ पूजा करते नजर आए

मेसी की मौजूदगी ने एक बार फिर इस वाइल्डलाइफ रेस्क्यू और संरक्षण केंद्र को चर्चा में ला दिया। तस्वीरों में मेसी, अनंत अंबानी और राधिका अंबानी के साथ पूजा करते नजर आए, वहीं एलिफेंट केयर सेंटर में उन्होंने एक नन्हे हाथी के साथ फुटबॉल खेलकर सभी का दिल जीत लिया।

क्या है वनतारा?

वनतारा, रिलायंस फाउंडेशन की ओर से शुरू किया गया एक विशाल वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन और रेस्क्यू प्रोजेक्ट है, जिसे अनंत अंबानी खुद मैनेज करते हैं। जामनगर में फैला यह सेंटर हजारों एकड़ में बना है और यहां डेढ़ लाख से ज्यादा जानवरों को सुरक्षित माहौल दिया गया है। शेर, तेंदुए, हाथी, हिरण, कछुए से लेकर कई दुर्लभ प्रजातियां यहां देखी जा सकती हैं। सुविधाओं के मामले में यह किसी लग्जरी रिसॉर्ट से कम नहीं, लेकिन इसका मकसद सिर्फ आराम नहीं, बल्कि जानवरों का पुनर्वास और संरक्षण है।

सालाना खर्च और सुविधाएं

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वनतारा में जानवरों की देखभाल पर हर साल करीब 150 से 200 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। यहां इंटरनेशनल लेवल के वेटरनरी डॉक्टर, अत्याधुनिक मेडिकल यूनिट, एयर-कंडीशन्ड इलाज कक्ष और रिहैबिलिटेशन सेंटर मौजूद हैं। घायल और बीमार जानवरों को सिर्फ इलाज ही नहीं, बल्कि खुला और सुरक्षित जीवन भी दिया जाता है। कई जानवरों को विदेशों से रेस्क्यू कर यहां नई जिंदगी मिली है।

हाथियों के लिए खास इंतजाम

वनतारा का एलिफेंट केयर सेंटर सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। यहां 200 से ज्यादा हाथियों की देखभाल की जा रही है। हर हाथी के लिए अलग डाइट प्लान बनाया गया है। एक्सपर्ट शेफ उनकी उम्र, सेहत और जरूरत के हिसाब से भोजन तैयार करते हैं। एक हाथी रोजाना करीब 130 किलो तक खाना खा लेता है। नाश्ते में रागी के लड्डू, खिचड़ी और रोटियां, दिन में फल-सब्जियां और रात में सूखा चारा दिया जाता है।

जकूजी और हाइड्रोथेरेपी का सुख

सिर्फ खाना ही नहीं, हाथियों के आराम का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। थके या घायल हाथियों के लिए हाइड्रोथेरेपी पॉन्ड बनाए गए हैं, जिनमें सैकड़ों प्रेशर जेट लगे हैं। गुनगुने पानी से होने वाली यह थेरेपी उनकी मांसपेशियों को राहत देती है और रिकवरी में मदद करती है।

अनंत अंबानी का निजी जुड़ाव

अनंत अंबानी वनतारा को सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। वे खुद रोजमर्रा के फैसलों में शामिल रहते हैं और अपना काफी समय जानवरों के बीच बिताते हैं। उनका लक्ष्य वनतारा को एक ग्लोबल मॉडल बनाना है, जहां संरक्षण, रिसर्च और जनजागरूकता एक साथ आगे बढ़ें।वनतारा आज सिर्फ एक वाइल्डलाइफ सेंटर नहीं, बल्कि उन बेजुबानों के लिए उम्मीद की जगह बन चुका है, जिन्हें कभी इंसानों की वजह से दर्द झेलना पड़ा था।

ये भी पढ़ें

Lionel Messi Fitness: मेसी की स्पीड और पावर का राज, रोस्टेड चिकन और ये खास ड्रिंक- जानिए पूरा फिटनेस प्लान
लाइफस्टाइल
Lionel Messi Life Lionel Messi Daily Routine

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

17 Dec 2025 12:01 pm

Published on:

17 Dec 2025 11:20 am

Hindi News / Lifestyle News / Messi Vantara Visit: मेसी की आरती से चर्चा में आया वनतारा, हाथियों को मिलता है जकूजी बाथ, जानिए देखभाल पर करोड़ों का खर्च

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

क्यों काली मिर्च ठंड में बनती है सेहत की ढाल?

Best Spices for Winter Immunity, Black Pepper Uses in Winter, Winter Diet for Strong Immunity,
लाइफस्टाइल

वरुण धवन ने सनी देओल के पैर छूकर जीता दिल, जानें क्यों हर कोई है इस स्टार का है दीवाना

Border 2 Varun Dhawan, Varun Dhawan Sunny Deol moment,
लाइफस्टाइल

दुनिया की 100 बेस्ट डेज़र्ट्स लिस्ट में भारत की कुल्फी और फिरनी शामिल

kulfi
लाइफस्टाइल

पुराने नहीं, ट्रेंडसेटर! सेलेब्रिटी भी चुन रहे हैं ये 'A' अक्षर से शुरू होने वाले नाम

A Letter Baby Names, A Letter Baby Names Hindu, Baby girl names Indian, baby names.
लाइफस्टाइल

शालिनी पासी ने Filmfare OTT Awards 2025 में दिखाया ₹4.99 लाख का लग्जरी क्लच

Judith Leiber Polar Bear Clutch, Shalini Passi Fashion, Filmfare OTT Awards 2025 Fashion,
फैशन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.