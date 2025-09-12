Milkshake Side Effects: मिठास के पीछे छिपा खतरा, मिल्कशेक क्यों बिगाड़ सकते हैं दिमाग की सेहत?

मिल्कशेक में दो चीजें सबसे ज्यादा पाई जाती हैं शुगर और फैट। जब हम इसे बार-बार पीते हैं, तो शरीर में ब्लड शुगर का लेवल अचानक ऊपर-नीचे होने लगता है, जिसे ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन कहा जाता है। यह उतार-चढ़ाव धीरे-धीरे ब्रेन सेल्स को कमजोर करने लगता है। हाई फैट कंटेंट वाली चीजें दिमाग में ब्लड फ्लो को प्रभावित करती हैं, जिससे स्ट्रोक और डिमेंशिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। वहीं, अधिक शुगर का सेवन ब्रेन के न्यूरॉन्स पर दबाव डालता है, जिससे मेमोरी लॉस और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का रिस्क बढ़ सकता है। इसके अलावा, रिसर्च के अनुसार ज्यादा शुगर-फैट वाली डाइट दिमाग के उस हिस्से यानी हिप्पोकैम्पस को भी प्रभावित करती है, जो हमारी सीखने और याद रखने की क्षमता को कंट्रोल करता है।