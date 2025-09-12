Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Milkshake Side Effects: मिठास के पीछे छिपा खतरा, मिल्कशेक क्यों बिगाड़ सकते हैं दिमाग की सेहत?

Milkshake Side Effects: क्या आप जानते हैं कि यही मीठा और गाढ़ा शेक आपके दिमाग पर धीरे-धीरे जहर जैसा असर डाल सकता है?हाल ही में हुई एक रिसर्च जर्नल ऑफ न्यूट्रिशनल फिजियोलॉजी ने मिल्कशेक को बताई दिमाग को कमजोर करने की वजह।

भारत

MEGHA ROY

Sep 12, 2025

Milkshake, Brain Cells, Health Tips, milkshake side effects,
Milkshake may spoil brain health|फोटो सोर्स – Freepik
Milkshake Side Effects: ठंडे और क्रीमी मिल्कशेक का नाम सुनते ही किसी का भी मन ललचा जाता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी या बनाना मिल्कशेक सबके फेवरेट होते हैं। अक्सर लोग इसे एनर्जी और न्यूट्रिशन से भरपूर हेल्दी ड्रिंक मानकर पीते भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही मीठा और गाढ़ा शेक आपके दिमाग पर धीरे-धीरे जहर जैसा असर डाल सकता है? हाल ही में हुई एक रिसर्च जर्नल ऑफ न्यूट्रिशनल फिजियोलॉजी ने चेतावनी दी है कि ज्यादा मिल्कशेक का सेवन मानसिक स्वास्थ्य और ब्रेन सेल्स दोनों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है।

Side Effects Of Milkshake: कैसे असर डालता है मिल्कशेक?

मिल्कशेक में दो चीजें सबसे ज्यादा पाई जाती हैं शुगर और फैट। जब हम इसे बार-बार पीते हैं, तो शरीर में ब्लड शुगर का लेवल अचानक ऊपर-नीचे होने लगता है, जिसे ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन कहा जाता है। यह उतार-चढ़ाव धीरे-धीरे ब्रेन सेल्स को कमजोर करने लगता है। हाई फैट कंटेंट वाली चीजें दिमाग में ब्लड फ्लो को प्रभावित करती हैं, जिससे स्ट्रोक और डिमेंशिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। वहीं, अधिक शुगर का सेवन ब्रेन के न्यूरॉन्स पर दबाव डालता है, जिससे मेमोरी लॉस और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का रिस्क बढ़ सकता है। इसके अलावा, रिसर्च के अनुसार ज्यादा शुगर-फैट वाली डाइट दिमाग के उस हिस्से यानी हिप्पोकैम्पस को भी प्रभावित करती है, जो हमारी सीखने और याद रखने की क्षमता को कंट्रोल करता है।

ये भी पढ़ें

Brain Eating Amoeba : तालाब में नहाना खतरनाक? केरल में दिमाग पर अटैक करने वाले कीड़े का क्या है पानी से कनेक्शन
स्वास्थ्य
Brain Eating Amoeba

क्यों बढ़ता है खतरा?


बार-बार मिल्कशेक पीने से दिमाग की कोशिकाएं समय से पहले बूढ़ी होने लगती हैं। ऐसे लोग अक्सर थकान, चिड़चिड़ापन और ध्यान न लगने जैसी समस्याओं से जूझ सकते हैं। लंबे समय तक इसका असर डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारियों तक भी पहुंच सकता है।

क्या हैं सेफ ऑप्शन?

  • ताजे फलों को दूध या दही के साथ बिना चीनी मिलाकर स्मूदी बनाएं।
  • चाहें तो शहद, खजूर या गुड़ का इस्तेमाल करें।
  • रोजाना नहीं, बल्कि हफ्ते में 1-2 बार ही शेक का मजा लें।
  • रोजाना शेक देने के बजाय बच्चों को फल खाने की आदत डालें।

ये भी पढ़ें

Kerala Health Crisis: दिमाग खाने वाले कीड़े का कहर! केरल में 42 व्यक्ति चपेट में, मौत का आंकड़ा 3 तक पहुंचा, जानिए इससे बचाव के टिप्स
स्वास्थ्य
Kerala Health Crisis

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

12 Sept 2025 10:39 am

Hindi News / Lifestyle News / Milkshake Side Effects: मिठास के पीछे छिपा खतरा, मिल्कशेक क्यों बिगाड़ सकते हैं दिमाग की सेहत?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.