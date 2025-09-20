मोबाइल, शराब या डायरी, Bigg Boss के घर में कंटेस्टेंट क्या ले जा सकते हैं और क्या नहीं, जानिए पूरी लिस्ट!

Bigg Boss Contestants Rules: टीवी के सबसे पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस हर साल सुर्खियों में बना रहता है। इस साल शो का 19वां सीजन फैंस को खूब पसंद आ रहा है। इस शो में कंटेस्टेंट्स को न सिर्फ 24×7 कैमरों के सामने रहना पड़ता है, बल्कि कई सख्त नियमों का पालन भी करना होता है। बिग बॉस के घर में रहना आसान नहीं बल्कि चुनौतीपूर्ण होता है। तो आइए जानते हैं, बिग बॉस के घर में कौन-सी चीजें मना हैं, कौन-सी चीजें ले जा सकते हैं और नियम क्या हैं।