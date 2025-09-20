Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

मोबाइल, शराब या डायरी, Bigg Boss के घर में कंटेस्टेंट क्या ले जा सकते हैं और क्या नहीं, जानिए पूरी लिस्ट!

Bigg Boss Contestants Rules: बिग बॉस 19 में कंटेस्टेंट्स को रहते समय कई सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है। जानिए घर में क्या ले जाना मना है, क्या अनुमति है, और क्यों ये नियम हैं जरूरी।

भारत

Dimple Yadav

Sep 20, 2025

Bigg Boss Contestants Rules
Bigg Boss Contestants Rules ((photo-insta @tellyhungama)

Bigg Boss Contestants Rules: टीवी के सबसे पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस हर साल सुर्खियों में बना रहता है। इस साल शो का 19वां सीजन फैंस को खूब पसंद आ रहा है। इस शो में कंटेस्टेंट्स को न सिर्फ 24×7 कैमरों के सामने रहना पड़ता है, बल्कि कई सख्त नियमों का पालन भी करना होता है। बिग बॉस के घर में रहना आसान नहीं बल्कि चुनौतीपूर्ण होता है। तो आइए जानते हैं, बिग बॉस के घर में कौन-सी चीजें मना हैं, कौन-सी चीजें ले जा सकते हैं और नियम क्या हैं।

मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस

घर में प्रवेश करते ही कंटेस्टेंट्स को मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, अखबार और किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाहर जमा करना पड़ते हैं। इसका मकसद है कि कंटेस्टेंट्स बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाएं और दर्शकों को उनका असली रूप दिखे।

ये भी पढ़ें

Bigg Boss house Mumbai: मुंबई में कहां पर है बिग बॉस का घर, असली मालिक कौन, कितना आता है खर्च
लाइफस्टाइल
Bigg Boss house Mumbai

हिंसा और दुर्व्यवहार सख्त मना

शारीरिक हिंसा, गाली-गलौच या अनुचित व्यवहार बिग बॉस के घर में बिलकुल बर्दाश्त नहीं किया जाता। यदि कोई कंटेस्टेंट दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे सीधे शो से बाहर किया जा सकता है।

डायरी, नोट्स या किताबें

कंटेस्टेंट्स को घर में डायरी लिखने, नोट्स बनाने या किताबें पढ़ने की अनुमति नहीं है। उन्हें अपने विचार सिर्फ बातचीत और टास्क के जरिए व्यक्त करने होते हैं। घर में दिन में सोना मना है। यदि कोई दिन में सोता है, तो बिग बॉस उन्हें टोक सकते हैं और कभी-कभी सजा भी दी जाती है। इसका मकसद है कि कंटेस्टेंट्स सक्रिय रहें और दर्शकों को एंटरटेन करें।

शराब, ड्रग्स और धूम्रपान

शराब और ड्रग्स का सेवन सख्त रूप से प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। धूम्रपान की अनुमति सिर्फ निर्धारित स्मोकिंग जोन में है।

बिग बॉस के घर में क्या ले जा सकते हैं

बिग बॉस के घर में कई चीजों की मनाही है तो कई चीजें आप अपने साथ भी लेकर जा सकते हैं। दरअसल बिग बॉस को शो 120 दिनों का होता है। ऐसे में इतने दिनों के लिए कंटेस्टेंट अपनी जरूरत की चीजों को लेकर जा सकते हैं। इसमें उनके कपड़े और जूते साथ ही व्यक्तिगत हाइजीन आइटम (टूथब्रश, साबुन, तौलिया) हेल्थ, मेडिकल जरूरत की चीजें और निजी सामान जो बाहरी दुनिया से कनेक्ट न करता हो लेकर अंदर जा सकते हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

20 Sept 2025 06:59 pm

Hindi News / Lifestyle News / मोबाइल, शराब या डायरी, Bigg Boss के घर में कंटेस्टेंट क्या ले जा सकते हैं और क्या नहीं, जानिए पूरी लिस्ट!

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.