एक तरफ खाई, दूसरी तरफ मौत, क्या आपमें जिगरा है महादेव के इस सबसे खतरनाक धाम तक पहुंचने का? खुद देख लीजिए

किन्नौर की इन सडकों की सबसे डरावनी और हैरान कर देने वाली बात इसकी बनावट है। यहां के पहाड़ बाकी पहाड़ों की तरह कच्ची मिट्टी के नहीं, बल्कि बेहद सख्त और विशालकाय चट्टानों से बने हैं। इन भारी-भरकम पत्थरों को काटकर रास्ता बनाना लगभग नामुमकिन था, इसलिए इंजीनियरों ने यहां हाफ टनलिंग का रास्ता निकाला। इसमें पहाड़ को पूरी तरह नहीं काटा जाता, बल्कि बीच से इस तरह तराशा जाता है कि सड़क के ऊपर पहाड़ की एक छत सी बन जाती है। जब आप यहां से गुजरते हैं, तो आपके सिर के ठीक ऊपर ये भारी पत्थर होते हैं और साइड में हजारों फीट गहरी खाई, जहां झांकने भर से रोंगटे खडे हो जाते हैं।