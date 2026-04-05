Night Skin Care: सुबह चाहिए Glass Skin तो रात को सोने से पहले जरूर करें ये 5 काम

Night Skin Care Routine For Glowing Skin: आज के समय में काम या किसी न किसी वजह से लोगों को न चाहते हुए भी धूप, धूल और प्रदूषण में रहना पड़ता है। इसका सीधा असर स्किन पर पड़ता है जिससे वह बेजान दिखने लगती है। ऐसे में सोने से पहले नाइट स्किन केयर रूटीन (Raat ka skin care routine) करना बेहद जरूरी हो जाता है। दरअसल, रात का समय हमारी स्किन के लिए सबसे अच्छा होता है क्योंकि सोते समय हमारी बॉडी खुद को रिपेयर करती है। ऐसे में अगर आप रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट अपनी स्किन को देते हैं, तो सुबह आपको शीशे में अपना चेहरा हेल्दी और ग्लोइंग के साथ ही फ्रेश नजर आएगा। इसलिए आज के इस लेख में हम 5 आसान नाइट स्किन केयर रूटीन के स्टेप्स (Skin care tips in Hindi) बताने जा रहे हैं जो आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने में मदद करेंगे। आइए जानते हैं इन टिप्स के बारे में विस्तार से।

