25 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Navratri Day 7 Wishes: सप्तमी के पावन अवसर पर मां कालरात्रि के इन 20+ संदेशों के साथ दें शुभकामनाएं

Navratri Day 7 Wishes in Hindi: चैत्र नवरात्रि के सातवें दिन अगर आप भी अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए विशेज और मैसेज का उपयोग कर सकते हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Mar 25, 2026

Navratri Day 7 Wishes

Navratri Day 7 Wishes | image credit gemini

Navratri Day 7 Wishes in Hindi: चैत्र नवरात्रि के सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा का विधान है। असुरों के राजा रक्तबीज का संहार करने के लिए देवी ने यह अत्यंत विकराल और भयानक रूप धारण किया था। मां का रंग अंधकार की भांति काला है, बाल बिखरे हुए हैं और गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला है। इनके तीन नेत्र ब्रह्मांड की तरह गोल हैं और इनकी नासिका से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती हैं। गधे पर सवार मां कालरात्रि के चार हाथ हैं, जिनमें वे खड्ग, लौह अस्त्र, अभय मुद्रा और वर मुद्रा धारण करती हैं। मां का यह स्वरूप दुष्टों का विनाश करने वाला और भक्तों को शुभ फल देने वाला है, जिसके कारण इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। मां कालरात्रि सहस्रार चक्र की अधिष्ठात्री हैं, जिनकी उपासना से साधक के भीतर के सभी भय, रोग और शोक का नाश होता है। यदि आप भी इस पावन सप्तमी पर अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं, तो इन चुनिंदा विशेज और मैसेज का उपयोग कर सकते हैं।

नवरात्रि के सातवें दिन की शुभकामनाएं देने के लिए विशेज (Navratri Day 7 Wishes in Hindi)

1- काल का भी जो अंत करे, मां का पावन अवतार,
छठे दिन की पूजा से, महक उठे सबका संसार।
जय माता दी! नवरात्रि के सातवें दिन की शुभकामनाएं।

2- गधे की सवारी सोहे, खुले केश विशाल,
दुष्टों का संहार करे, मां कालरात्रि है विकराल।
जय माता दी! नवरात्रि की शुभकामनाएं।

3- हाथ में खड्ग और कांटा, गले में बिजली की माला,
मां की कृपा से मिट जाए, जीवन का सब अंधियारा।
जय माता दी! नवरात्रि के सातवें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

4- अंधकार को चीर कर, फैलाती हैं जो प्रकाश,
श्रद्धा से जो शीश झुकाए, हो दुखों का पूर्ण विनाश।
जय माता दी! नवरात्रि की शुभकामनाएं।

5- सप्तमी की इस पावन बेला, मां का रूप निराला,
दूर करे जो भक्त के मन से, हर डर का घेरा काला।
जय माता दी! नवरात्रि के सातवें दिन की शुभकामनाएं।

6- शुभंकरी मां के नाम से, बढ़े सबका मान,
मां की असीम अनुकंपा से, सिद्ध हों सारे काम।
जय माता दी! नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

7- अभय मुद्रा में बैठकर, मां देती हैं वरदान,
आपके घर में सदा रहे, सुख-शांति और सम्मान।
जय माता दी! नवरात्रि के सातवें दिन की शुभकामनाएं।

8- नकारात्मकता दूर हो, साहस का हो संचार,
मां कालरात्रि खोल दें, खुशियों के सब द्वार।
जय माता दी! नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

9- रक्तबीज मर्दिनी का, मिले सबको आशीष,
सफलता की सीढ़ी चढ़ें, नत मस्तक हो शीश।
जय माता दी! नवरात्रि के सातवें दिन की शुभकामनाएं।

10- मां की दिव्य ज्योति से, दूर हों बाधा-क्लेश,
रिद्धि-सिद्धि और लाभ का, आपके घर में हो प्रवेश।
जय माता दी! नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

नवरात्रि के सातवें दिन की शुभकामनाएं देने के लिए मैसेज (Navratri Day 7 Wishes Messages in Hindi)

11- मां कालरात्रि का स्वरूप निर्भयता और विजय का प्रतीक है। प्रार्थना है कि मां आपको जीवन के अंधकार से लड़ने और बुराई पर जीत हासिल करने का अदम्य साहस प्रदान करें। जय माता दी!

12- जिस प्रकार मां ने देवताओं की रक्षा के लिए असुरों का विनाश किया, उसी प्रकार मां आपके मार्ग की सभी बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों का नाश कर आपको विजयी बनाएं। शुभ नवरात्रि!

13- इस पावन सप्तमी पर मां आपके भीतर के आत्मविश्वास को जागृत करें, जिससे आप जीवन के सबसे कठिन समय में भी निडर होकर डटे रह सकें। जय माता दी! नवरात्रि की शुभकामनाएं।

14- मां का आशीर्वाद आपके परिवार में सुरक्षा का कवच बने और विशेष रूप से आपके जीवन से हर प्रकार के ज्ञात-अज्ञात भय को मिटा दे। जय माता दी!

15- मां कालरात्रि का ध्यान करने से सहस्रार चक्र जाग्रत होता है। प्रार्थना है कि मां आपको वह दिव्य ज्ञान दें जिससे आप सत्य और असत्य का भेद स्पष्ट रूप से समझ सकें। जय माता दी!

16- मां की शरण में आने वाला भक्त कभी संकटों से नहीं हारता। मां कालरात्रि आपकी हर जायज मनोकामना पूर्ण करें और आपके जीवन को मंगलमय बनाएं। जय माता दी!

17- मां की दिव्य शक्ति आपकी मेहनत को नई पहचान दे और आपके करियर में आने वाली हर गुप्त शत्रुता या रुकावट को जड़ से मिटा दे। जय माता दी! नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

18- आपका जीवन मां के आशीर्वाद से बिजली की तरह तेजस्वी बने और आपके व्यक्तित्व में मां की शक्ति और करुणा सदैव झलकती रहे। जय माता दी!

19- सच्ची भक्ति वही है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित न होने दे। मां कालरात्रि की कृपा से आपका संकल्प हिमालय जैसा अटूट रहे। जय माता दी!

20- नवरात्रि का यह सातवां दिन आपके जीवन में सौभाग्य की नई किरण लेकर आए और आपकी झोली आरोग्य, यश और वैभव से हमेशा भरी रहे। जय माता दी!

21- मां कालरात्रि की यह पावन सप्तमी आपके जीवन के हर भय को भक्ति में बदल दे और मैया की कृपा से आपके घर में रिद्धि-सिद्धि का सदा वास रहे। जय माता दी!

ये भी पढ़ें

Navratri Day 5 Wishes in Hindi: मां स्कंदमाता की कृपा के साथ चैत्र नवरात्रि के पांचवें दिन अपनों को भेजें ये बधाई संदेश और मैसेज
लाइफस्टाइल
Navratri Day 5 Wishes

खबर शेयर करें:

Published on:

25 Mar 2026 05:00 am

Hindi News / Lifestyle News / Navratri Day 7 Wishes: सप्तमी के पावन अवसर पर मां कालरात्रि के इन 20+ संदेशों के साथ दें शुभकामनाएं

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Badshah Net Worth: 12 करोड़ का घर और 22 लाख के जूते! शादी की खबरों के बीच देखें बादशाह की ‘रॉयल’ लाइफ, जानें कितनी है नेटवर्थ

Badshah net worth
लाइफस्टाइल

Eggs Benefits for Health: हार्वर्ड के डॉक्टर ने बताया अंडे का असली सच, 14 दिनों तक रोज खाएं 1 अंडा, फिर शरीर में जो बदलाव होगा..

Benefits of Eating Eggs Daily
लाइफस्टाइल

Badshah Wedding Photos Viral : रैपर बादशाह ने गुपचुप रचाई शादी, ऐसे शुरू हुई थी Love Story

Badshah Wedding Photos Viral with Punjabi Actress Isha Rikhi, Badshah Wedding, Badshah Wedding News, Badshah Wedding Photos, Badshah New Wife,
लाइफस्टाइल

Dhurandhar 2 Udaybir Sandhu : एक ही फिल्म में दो अलग उम्र दिखने के लिए एक्टर उदयबीर ने बदल दिया अपना पूरा लुक

Pinda in Dhurandhar
लाइफस्टाइल

क्रिकेटर रिंकू सिंह को CM योगी सौंपेंगे सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र, जानें सांसद प्रिया सरोज संग उनकी दिलचस्प लव स्टोरी

Rinku Singh
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.