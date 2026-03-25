Navratri Day 7 Wishes: सप्तमी के पावन अवसर पर मां कालरात्रि के इन 20+ संदेशों के साथ दें शुभकामनाएं

Navratri Day 7 Wishes in Hindi: चैत्र नवरात्रि के सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा का विधान है। असुरों के राजा रक्तबीज का संहार करने के लिए देवी ने यह अत्यंत विकराल और भयानक रूप धारण किया था। मां का रंग अंधकार की भांति काला है, बाल बिखरे हुए हैं और गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला है। इनके तीन नेत्र ब्रह्मांड की तरह गोल हैं और इनकी नासिका से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती हैं। गधे पर सवार मां कालरात्रि के चार हाथ हैं, जिनमें वे खड्ग, लौह अस्त्र, अभय मुद्रा और वर मुद्रा धारण करती हैं। मां का यह स्वरूप दुष्टों का विनाश करने वाला और भक्तों को शुभ फल देने वाला है, जिसके कारण इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। मां कालरात्रि सहस्रार चक्र की अधिष्ठात्री हैं, जिनकी उपासना से साधक के भीतर के सभी भय, रोग और शोक का नाश होता है। यदि आप भी इस पावन सप्तमी पर अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं, तो इन चुनिंदा विशेज और मैसेज का उपयोग कर सकते हैं।