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Navratri Day 5 Wishes in Hindi: मां स्कंदमाता की कृपा के साथ चैत्र नवरात्रि के पांचवें दिन अपनों को भेजें ये बधाई संदेश और मैसेज

Navratri Day 5 Wishes in Hindi: अगर आप आज अपने मित्रों और सगे-संबंधियों को नवरात्रि के पांचवें दिन की बधाई देना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए विशेज और मैसेज को भेजकर दे सकते हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

Mar 23, 2026

Navratri Day 5 Wishes

Navratri Day 5 Wishes| image credit gemini

Navratri Day 5 Wishes in Hindi: चैत्र नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की उपासना की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब तारकासुर के अत्याचारों से सृष्टि त्रस्त थी, तब भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र स्कंद (कार्तिकेय) को युद्ध के लिए तैयार करने वाली और उन्हें अपनी गोद में स्थान देने वाली मां का यह स्वरूप ममता और शक्ति का अद्भुत संगम कहलाया। स्कंदमाता को वात्सल्य की मूर्ति माना जाता है, जो अपने भक्तों पर एक मां की तरह स्नेह बरसाती हैं और उनकी समस्त लौकिक इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। मां का यह रूप कमल के आसन पर विराजमान और सिंह की सवारी करने वाला है, जो साधक के भीतर साहस के साथ-साथ कोमलता और धैर्य का संचार करता है। मां स्कंदमाता विशुद्ध चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनकी कृपा से ज्ञान, बुद्धि और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। ऐसे में, यदि आप भी इस पावन अवसर पर अपने मित्रों और सगे-संबंधियों को नवरात्रि के पांचवें दिन की बधाई देना चाहते हैं, तो इन खास विशेज और मैसेज के जरिए अपनी शुभकामनाएं साझा कर सकते हैं।

नवरात्रि के पांचवें दिन की शुभकामनाएं देने के लिए विशेज (Navratri Day 5 Wishes in Hindi)

1- गोद में कार्तिकेय विराजे, ममता का है पावन रूप,
मां स्कंदमाता के दर्शन से, मिले सुखों की सुनहरी धूप।
जय माता दी!
नवरात्रि के पांचवें दिन की शुभकामनाएं।

2- चार भुजाएं शक्ति की प्रतीक, कमल हाथों में सोहे,
मां का यह वात्सल्य रूप, हर भक्त का मन मोहे।
जय माता दी!
नवरात्रि की शुभकामनाएं।

3- सिंह की गर्जना से मिटे डर, और संकट का हो अंत,
मां की कृपा से आपके जीवन में, आए खुशियों का वसंत।
जय माता दी!
नवरात्रि के पांचवें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

4- मोक्ष का मार्ग दिखाती हैं, स्कंदमाता सुखदानी,
भक्तों के कष्ट हर लेती हैं, वो ममता की अमृतवाणी।
जय माता दी!
नवरात्रि की शुभकामनाएं।

5- जो शरणागत आए दर पर, मां उसका मान बढ़ाती हैं,
अंधकार से खींचकर उसे, सफलता की राह दिखाती हैं।
जय माता दी!
नवरात्रि के पांचवें दिन की शुभकामनाएं।

6- बुद्धि और ज्ञान का वरदान मिले, और मिटे सारा अज्ञान,
मां की असीम अनुकंपा से, बने आपकी नई पहचान।
जय माता दी!
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

7- कमल के आसन पर बैठकर, मां शांति का संदेश लाएं,
आपके घर के हर कोने में, मां खुशियां ही खुशियां फैलाएं।
जय माता दी!
नवरात्रि के पांचवें दिन की शुभकामनाएं।

8- धैर्य और साहस का संचार हो, और मन में रहे विश्वास,
मां स्कंदमाता के आशीर्वाद से, पूर्ण हो हर एक आस।
जय माता दी!
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

9- ममता की शीतल छाया मिले, और बना रहे मां का साथ,
सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए, थामे रहें मां आपका हाथ।
जय माता दी!
नवरात्रि के पांचवें दिन की शुभकामनाएं।

10- स्कंदमाता की कृपा से, दूर हों जीवन के सब क्लेश,
सुख-समृद्धि और आरोग्य का, आपके घर में हो प्रवेश।
जय माता दी!

नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

नवरात्रि के पांचवें दिन की शुभकामनाएं देने के लिए मैसेज (Navratri Day 5 Wishes Messages in Hindi)

11- मां स्कंदमाता का स्वरूप शक्ति और ममता का अद्भुत मेल है। प्रार्थना है कि मां आपको अपने लक्ष्यों के प्रति शेर जैसा साहस और अपनों के प्रति कमल जैसी कोमलता प्रदान करें। जय माता दी!

12- जिस प्रकार मां ने कार्तिकेय (स्कंद) को देवताओं का सेनापति बनाया, उसी प्रकार मां आपको भी जीवन की हर लड़ाई में नेतृत्व करने की शक्ति और विजय प्रदान करें। शुभ नवरात्रि!

13- इस पावन पंचमी पर मां आपके भीतर की ममता और दया भाव को जाग्रत करें, जिससे आप न केवल अपना बल्कि समाज का भी कल्याण कर सकें। जय माता दी! नवरात्रि की शुभकामनाएं।

14- मां का आशीर्वाद आपके बच्चों के जीवन में शिक्षा और संस्कार का दीप जलाए, और आपके परिवार को एकता के अटूट सूत्र में बांधे रखे। जय माता दी!

15- स्कंदमाता का ध्यान करने से मन की चंचलता दूर होती है। प्रार्थना है कि मां आपको वह मानसिक शांति दें जिससे आप कठिन से कठिन निर्णय भी धैर्य के साथ ले सकें। जय माता दी!

16- मां की गोद में सुरक्षित कार्तिकेय इस बात का प्रतीक हैं कि जो मां की शरण में है, उसे संसार का कोई भी भय विचलित नहीं कर सकता। आपका जीवन सदा सुरक्षित रहे। जय माता दी!

17- मां की दिव्य ऊर्जा आपकी मेहनत को सही दिशा दे और आपके करियर में आने वाली हर बाधा को अपनी शक्ति से दूर कर दे। जय माता दी! नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

18- आपका व्यक्तित्व मां के आशीर्वाद से सूर्य की तरह तेजस्वी बने और आपकी वाणी में मां के वात्सल्य जैसी सौम्यता हमेशा बनी रहे। जय माता दी!

19- सच्ची आराधना वही है जो हमें अहंकार से दूर रखे। मां स्कंदमाता की कृपा से आपका मन निर्मल बने और आप सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएं। जय माता दी!

20- नवरात्रि का यह पांचवां दिन आपके घर में सौभाग्य की नई किरण लेकर आए और आपकी झोली खुशियों, सेहत और समृद्धि से हमेशा भरी रहे। जय माता दी!

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Published on:

23 Mar 2026 05:00 am

Hindi News / Lifestyle News / Navratri Day 5 Wishes in Hindi: मां स्कंदमाता की कृपा के साथ चैत्र नवरात्रि के पांचवें दिन अपनों को भेजें ये बधाई संदेश और मैसेज

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