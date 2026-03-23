Navratri Day 5 Wishes in Hindi: मां स्कंदमाता की कृपा के साथ चैत्र नवरात्रि के पांचवें दिन अपनों को भेजें ये बधाई संदेश और मैसेज

Navratri Day 5 Wishes in Hindi: चैत्र नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की उपासना की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब तारकासुर के अत्याचारों से सृष्टि त्रस्त थी, तब भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र स्कंद (कार्तिकेय) को युद्ध के लिए तैयार करने वाली और उन्हें अपनी गोद में स्थान देने वाली मां का यह स्वरूप ममता और शक्ति का अद्भुत संगम कहलाया। स्कंदमाता को वात्सल्य की मूर्ति माना जाता है, जो अपने भक्तों पर एक मां की तरह स्नेह बरसाती हैं और उनकी समस्त लौकिक इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। मां का यह रूप कमल के आसन पर विराजमान और सिंह की सवारी करने वाला है, जो साधक के भीतर साहस के साथ-साथ कोमलता और धैर्य का संचार करता है। मां स्कंदमाता विशुद्ध चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनकी कृपा से ज्ञान, बुद्धि और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। ऐसे में, यदि आप भी इस पावन अवसर पर अपने मित्रों और सगे-संबंधियों को नवरात्रि के पांचवें दिन की बधाई देना चाहते हैं, तो इन खास विशेज और मैसेज के जरिए अपनी शुभकामनाएं साझा कर सकते हैं।