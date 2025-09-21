Navratri Fasting Rules: क्या उपवास में ले सकते हैं कॉफी, चाय और कोल्ड ड्रिंक?

चाय और कॉफी दोनों ही लोकप्रिय ड्रिंक्स हैं और इनमें कैफीन पाया जाता है। कम मात्रा में कैफीन शरीर को अलर्ट रखता है और थकान मिटाता है। यही वजह है कि लोग व्रत के दौरान भी चाय या कॉफी पीना पसंद करते हैं। लेकिन जरूरी है कि आप यह समझें कि व्रत में पेट अक्सर खाली रहता है। ऐसे में चाय या कॉफी ज्यादा पीने से एसिडिटी, पेट में जलन और गैस जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा ज्यादा कैफीन नींद खराब करता है, स्ट्रेस बढ़ाता है और शरीर को डिहाइड्रेट भी कर सकता है। इसलिए व्रत में चाय और कॉफी लेना हो तो सिर्फ सीमित मात्रा में और बिना चीनी-दूध के लेना बेहतर है।