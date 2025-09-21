Navratri Fasting Rules: क्या उपवास में ले सकते हैं कॉफी, चाय और कोल्ड ड्रिंक?

Navratri Fasting Rules: नवरात्रि का व्रत सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सेहत और आत्मिक शुद्धि के लिहाज से भी बेहद अहम माना जाता है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग-अलग रूपों की पूजा होती है और लोग व्रत रखकर खुद को अनुशासन और संयम में रखते हैं। इस दौरान खानपान को लेकर कई नियम भी होते हैं। अनाज, प्याज, लहसुन, शराब और कई तरह की चीजें खाने से मना होता है। लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या व्रत में चाय, कॉफी या ठंडी ड्रिंक पी सकते हैं?
व्रत सिर्फ पूजा-पाठ का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह शरीर को डिटॉक्स करने का तरीका भी है। इसलिए इस समय खाने-पीने की चीजों का चुनाव सोच-समझकर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि क्या उपवास में कॉफी, चाय और कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं?
चाय और कॉफी दोनों ही लोकप्रिय ड्रिंक्स हैं और इनमें कैफीन पाया जाता है। कम मात्रा में कैफीन शरीर को अलर्ट रखता है और थकान मिटाता है। यही वजह है कि लोग व्रत के दौरान भी चाय या कॉफी पीना पसंद करते हैं। लेकिन जरूरी है कि आप यह समझें कि व्रत में पेट अक्सर खाली रहता है। ऐसे में चाय या कॉफी ज्यादा पीने से एसिडिटी, पेट में जलन और गैस जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा ज्यादा कैफीन नींद खराब करता है, स्ट्रेस बढ़ाता है और शरीर को डिहाइड्रेट भी कर सकता है। इसलिए व्रत में चाय और कॉफी लेना हो तो सिर्फ सीमित मात्रा में और बिना चीनी-दूध के लेना बेहतर है।
व्रत में कोल्ड ड्रिंक्स या बाजार से मिलने वाले जूस बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। इनमें बहुत ज्यादा चीनी, प्रिजरवेटिव्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर होते हैं। ये शरीर को डिटॉक्स करने की बजाय और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। शुगर लेवल अचानक बढ़ा देते हैं और पाचन तंत्र को भी कमजोर करते हैं।
अगर आपको व्रत में ताजगी चाहिए तो चाय-कॉफी की जगह कुछ हेल्दी विकल्प चुनें:
हर्बल टी – जैसे तुलसी, अदरक या ग्रीन टी
नारियल पानी – यह शरीर को ठंडक और हाइड्रेशन देता है
नींबू पानी – बिना चीनी के
फ्रूट-इंफ्यूज्ड वॉटर – पानी में सेब, खीरा या संतरे के टुकड़े डालकर
ये विकल्प शरीर को हाइड्रेट भी रखते हैं और एनर्जी भी देते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के।